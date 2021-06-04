Создали первые клетки с искусственным геномом, которые устойчивы к любым вирусам

Ученые впервые перепрограммировали клетки для производства синтетических полимеров, которые просто не могут считаться геном вируса и поэтому остаются неуязвимыми. Это достижение сделает разработку определенных вакцин и лекарств, включая инсулин, дешевле и надежне.
Исследователи из Великобритании создали первые клетки, которые могут производить искусственные полимеры. Эксперименты показали, что синтетический геном делает бактерии полностью устойчивыми к заражению вирусами.
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Повышение устойчивости бактерий к вирусам может сделать производство определенных препаратов более надежным и дешевым,
– объяснили ученые.
Например, если при производстве препарата вирус попадает к бактериям, то это может уничтожить всю партию лекарств. Модифицированные бактериальные клетки к этому не склонны.
Детали исследования
- Сделать открытие ученым удалось вследствие упрощения генома кишечной палочки.
- Они заменили некоторые кодоны – сочетание трех типов нуклеотидов, однако сохранили другие необходимые инструкции в геноме для производства белков и размножения.
Эти изменения фатальны для любого вируса, который при инфицировании вводит свой геном в клетку. Модифицированные клетки теряют способность считывать генетическую информацию.
Перспектива открытия
Модифицированные бактерии можно превратить в возобновляемые и программируемые фабрики для производства широкого спектра молекул с новыми свойствами для создания новых лекарств и материалов.
Кроме синтетического инсулина, некоторых вакцин и антибиотиков ученые планируют создавать с их помощью новые полимеры, в частности биоразлагаемые.Во время пандемии важно заботиться о своем здоровье и гигиене. Пользуйтесь дезинфицирующими салфетками Smile Sterill Bio, которые эффективно уничтожают вирусы и бактерии и при этом не сушат кожу.