Создали первые клетки с искусственным геномом, которые устойчивы к любым вирусам

Ученые впервые перепрограммировали клетки для производства синтетических полимеров, которые просто не могут считаться геном вируса и поэтому остаются неуязвимыми. Это достижение сделает разработку определенных вакцин и лекарств, включая инсулин, дешевле и надежне.

Исследователи из Великобритании создали первые клетки, которые могут производить искусственные полимеры. Эксперименты показали, что синтетический геном делает бактерии полностью устойчивыми к заражению вирусами.

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Повышение устойчивости бактерий к вирусам может сделать производство определенных препаратов более надежным и дешевым,

– объяснили ученые.

Например, если при производстве препарата вирус попадает к бактериям, то это может уничтожить всю партию лекарств. Модифицированные бактериальные клетки к этому не склонны.

Детали исследования

Сделать открытие ученым удалось вследствие упрощения генома кишечной палочки.

Они заменили некоторые кодоны – сочетание трех типов нуклеотидов, однако сохранили другие необходимые инструкции в геноме для производства белков и размножения.

Также ученые удалили все экземпляры кодонов TCG и TCA и заменили их синонимами AGC и AGT (синоним означает, что кодон кодирует одну и ту же аминокислоту).

Эти изменения фатальны для любого вируса, который при инфицировании вводит свой геном в клетку. Модифицированные клетки теряют способность считывать генетическую информацию.

Перспектива открытия

Модифицированные бактерии можно превратить в возобновляемые и программируемые фабрики для производства широкого спектра молекул с новыми свойствами для создания новых лекарств и материалов.

Кроме синтетического инсулина, некоторых вакцин и антибиотиков ученые планируют создавать с их помощью новые полимеры, в частности биоразлагаемые.