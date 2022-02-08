Полученные из стволовых клеток имплантаты позволили восстановить морфологию и функции спинного мозга мышей, вернув им способность ходить. В течение следующих нескольких лет ученые планируют начать исследования на людях.
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Ранее ученые предлагали разные способы восстановления поврежденного спинного мозга, включая трансплантации различных типов клеток или биоматериалов в место повреждения в острой фазе (то есть в первые сутки после ТПСМ). Однако все эти попытки были безуспешными преимущественно из-за 2 факторов:
- Вследствие иммунного ответа на чужеродные клетки, в результате которого происходит отторжение трансплантата;
- Имплантации клеток, не организованных в функциональную сеть, вследствие чего они не способны выполнять необходимые функции.
Исследователям из Центра регенеративной биотехнологии Сагол при Тель-Авивском университете (Израиль) удалось найти пути обхода двух проблем.
- Чтобы преодолеть риск отторжения, ученые предложили использовать индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) самого пациента. Это значит, что у него будут брать образец обычных соматических клеток (к примеру, из жировой ткани живота), которые с помощью генной инженерии перепрограммируют на стволовые клетки, а затем превратят в нейроны спинного мозга.
- Для решения второй проблемы исследователи разработали методику создания специального персонализированного гидрогеля на основе того же образца, взятого из жировой ткани. Созданный таким образом гидрогель не вызывает отторжения при трансплантации и образует идеальную среду для формирования трехмерной нейронной сети, которая включает двигательные нейроны.
Как проходил первый эксперимент
Имплантаты протестировали на мышах, которых разделили на две группы: недавно парализованных (острая модель ТПСМ) и парализованных в течение длительного времени, что эквивалентно году в человеческом исчислении (хроническая модель ТПСМ).
Результаты очень позитивные
После имплантации 100% лабораторных моделей с острым параличом и 80% моделей с хроническим параличом восстановили способность ходить.
Животные-модели прошли быстрый процесс реабилитации, в конце которого они могли хорошо ходить. Это первый в мире случай, когда имплантированные ткани человека, полученные методом клеточной инженерии, способствовали восстановлению модели животного с длительным хроническим параличом, которое является наиболее подходящей моделью лечения паралича у людей,
– заявил ведущий автор исследования профессор Тал Двир.
Доклиническую программу уже обсудили с FDA (Управление по санитарному надзору качества пищевых продуктов и медикаментов США). Авторы работы хотят выйти на стадию клинических испытаний на людях в течение следующих нескольких лет.
Поскольку пока альтернативы для парализованных пациентов нет, ученые надеются на одобрение своей технологии.