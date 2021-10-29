Особый молекулярный механизм, позволяющий преодолевать резистентность, поможет ученым разрабатывать другие классы препаратов для борьбы с супербактериями. Ученые представили перспективные результаты препарата ибоксамицин, который защищает животных от стойких патогенов.
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Ибоксамицин – что это?
Результаты исследования на животных
- Ибоксамицин оказался очень эффективным против грамотрицательных и грамположительных супербактерий. Последующие наблюдения раскрыли неожиданный для ученых молекулярный механизм, позволяющий преодолевать резистентность.
- Оказалось, что наиболее распространенный механизм устойчивости из-за метилирования рибосомы не работает против ибоксамицина.
- Да, антибиотик все еще мог связываться с метилированной рибосомой и уклоняться от этого типа резистентности. Он фактически заставлял метилированный нуклеотид в центре рибосомы отступать на пути действия лекарства.
Это совсем неожиданно. Таких значительных структурных перестроек мы никогда раньше не наблюдали,
– заявили исследователи.
Новая информация может помочь в создании новых антибиотиков классов. Авторы работы надеются, что их исследование станет действительно полезным в будущем.