Особый молекулярный механизм, позволяющий преодолевать резистентность, поможет ученым разрабатывать другие классы препаратов для борьбы с супербактериями. Ученые представили перспективные результаты препарата ибоксамицин, который защищает животных от стойких патогенов.

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Ибоксамицин – что это? Это синтетический оксепанопролинамид, который связывается с рибосомами бактериальной клетки и предотвращает развитие стойкости.

Результаты исследования на животных

Ибоксамицин оказался очень эффективным против грамотрицательных и грамположительных супербактерий. Последующие наблюдения раскрыли неожиданный для ученых молекулярный механизм, позволяющий преодолевать резистентность.

Оказалось, что наиболее распространенный механизм устойчивости из-за метилирования рибосомы не работает против ибоксамицина.

Да, антибиотик все еще мог связываться с метилированной рибосомой и уклоняться от этого типа резистентности. Он фактически заставлял метилированный нуклеотид в центре рибосомы отступать на пути действия лекарства.

Это совсем неожиданно. Таких значительных структурных перестроек мы никогда раньше не наблюдали,

– заявили исследователи.

Новая информация может помочь в создании новых антибиотиков классов. Авторы работы надеются, что их исследование станет действительно полезным в будущем.