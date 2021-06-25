На основе этого открытия ученые создали прототип вакцины, который уже показал снижение токсичности стафилококка на доклинической модели. Исследователи убеждены, что эта стратегия должна сработать и у человека.
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Известно, что золотистый стафилококк ослабляет иммунную систему с помощью экспрессии белка SpA. Ученые из Тринити-колледжа в Дублине сумели детально разобраться в работе этого механизма.
Результаты исследования:
- Во время экспериментов оказалось, что бактерия подавляет иммунный ответ через токсическое воздействие на лейкоциты, работа которых нарушается. Поэтому они не участвуют в борьбе с патогеном, благодаря чему стафилококки свободно распространяются в организме.
- Затем ученые разработали мутантную версию SpA и протестировали ее на доклинической модели.
- Как и рассчитывали ученые, лечение значительно снижало токсичность.
По мнению исследователей, эти результаты свидетельствуют, что в будущем вакцина будет давать такой же эффект и для человека.