Создали первый прототип вакцины от самого опасного патогена в мире

Золотистый стафилококк считается одной из самых больших угроз для человека, поскольку эта супербактерия уклоняется от антибиотиков. Наконец ученые смогли детально разобраться в том, как стафилококк подавляет иммунный ответ и начинает распространяться по организму.

На основе этого открытия ученые создали прототип вакцины, который уже показал снижение токсичности стафилококка на доклинической модели. Исследователи убеждены, что эта стратегия должна сработать и у человека.

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Известно, что золотистый стафилококк ослабляет иммунную систему с помощью экспрессии белка SpA. Ученые из Тринити-колледжа в Дублине сумели детально разобраться в работе этого механизма.

Согласно подсчетам, ежегодно через устойчивые к антибиотикам болезни умирает около 700 тысяч человек. Только в США смертность от метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) превышает суммарную смертность от ВИЧ, гепатита и туберкулеза.

Рост антибиотикорезистентности считается ключевой угрозой для человека, поэтому сейчас ученые изо всех сил пытаются разработать новые и эффективные препараты.

Результаты исследования:

Во время экспериментов оказалось, что бактерия подавляет иммунный ответ через токсическое воздействие на лейкоциты, работа которых нарушается. Поэтому они не участвуют в борьбе с патогеном, благодаря чему стафилококки свободно распространяются в организме.

Затем ученые разработали мутантную версию SpA и протестировали ее на доклинической модели.

Как и рассчитывали ученые, лечение значительно снижало токсичность.

По мнению исследователей, эти результаты свидетельствуют, что в будущем вакцина будет давать такой же эффект и для человека.