Врач Джон Танг Инг Чинь назвал свое изобретение Wondaleaf Unisex Condom. Он надеется, что его изобретение даст людям возможность лучше контролировать свое сексуальное здоровье, независимо от пола или сексуальной ориентации.

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Как использовать Wondaleaf

С одной стороны, у презерватива имеется клейкое покрытие, с помощью которого контрацептив можно прикрепить к влагалищу или пенису. Для дополнительной защиты он покрывает и прилегающую к гениталиям часть тела.

По сути это обычный презерватив, просто с клейким покрытием,

– сказал гинеколог.

Он добавил, что клей наносится только на одну сторону презерватива, это означает, что его можно перевернуть и может использовать любой пол.

Цена унисекс презерватива

Презерватив прошел несколько клинических исследований и испытаний и будет доступен на веб-сайте компании в декабре этого года.

Каждая упаковка Wondaleaf содержит два презерватива и стоит 15 ринггитов (3,61 доллара США). Средняя цена за десяток презервативов в Малайзии составляет 20 – 40 ринггитов.

Ранее немецкая выпускница дизайна Ребекка Вайс получила премию Джеймса Дайсона за мужское контрацептивное средство под названием Coso, которое использует ультразвуковые волны для временной остановки выработки спермы.