Создали портативный прибор, который определяет неприятный запах изо рта

Ученые создали прибор размером с большой палец, который способен определять неприятный запах изо рта. Их изобретение описали в журнале Американского химического общества.

Неприятный запах изо рта трудно определить

Человек нередко сталкивается с проблемой неспособности самостоятельно понять, есть ли у него неприятный запах изо рта (галитоз) – просить же определить это окружающих, как минимум, неудобно. Существуют методы лабораторной оценки запаха, основанные на определении сульфида водорода, однако они дорого стоят и их могут проводить только специалисты. Для большинства людей такая диагностика недоступна.

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Как работает новое устройство

Принцип действия нового прибора основан на обнаружении серосодержащих газов, вносят весомый вклад в запах изо рта. Ранее было известно, что оксиды металлов, сталкиваясь с ними, меняют свою электропроводность. Это свойство оксидов усиливается в присутствии благородных металлов.

Для создания портативного теста ученые использовали наночастицы оксида вольфрама, платину и хлорид натрия. С этих веществ они получили нановолокна. В предыдущих тестах авторы метода обнаружили, что под действием сульфида углерода электропроводность волокон снижается менее чем через 30 секунд. Также они показали способность реагировать на другие серосодержащие соединения.



Как работает новое устройство / Фото: ACS Nano

Диагностика болезней

Далее ученые "обернули" полученные нановолокна в золотую оболочку. Кроме них, прибор обеспечили сенсорами влажности и температуры. В исследовании он определял плохой запах изо рта с точностью 86%. Его показания проверяли с использованием чувствительного, но дорогого и сложного в использовании устройства для определения сероводорода OralChroma.

Создатели нового портативного теста подчеркивают, что мониторинг сульфида водорода в выдыхаемом воздухе не только помогает вовремя заметить галитоз. Присутствие этого вещества может быть маркером риска стоматологических патологий. То есть, устройство может сыграть роль в профилактике болезней десен.