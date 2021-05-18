Исследователи отметили, что препарат можно вводить пациентам ежедневно до 5 дней, в частности, больным в больнице, или один раз, в случае, в случае, если человек только выявил, что заболел COVID-19.

К теме Можно ли пить ибупрофен и парацетамол во время коронавируса: новые данные

Суть терапии

Терапия лечит именно коронавирусную болезнь, а не способствует более быстрому выздоровлению людей. В основе – технология миРНК, или малых интерферирующих РНК.

миРНК способны атаковать непосредственно геном вируса и уничтожать его. Таким образом, вирус больше не может распространяться в организме, в частности в легких.

Перспектива лекарств

Испытания на мышах показали, что терапия на основе миРНК уменьшала количество вирусных частиц в их организме на 99,9%. Кроме того, наночастицы, применяемые в терапии, могут сохраняться до года при температуре 4°C и до месяца – при комнатной температуре.

Еще одно преимущество наночастиц – их производство легко масштабировать. Новый препарат могут использовать для лечения пациентов с COVID-19, в том числе и будущих его мутаций, потому что препарат действует именно на геном вируса.