Создали приложение, которое диагностирует половые инфекции по фото гениталий

Стартап HeHealth запустил приложение, которое анализирует присланные фото полового члена на рак и на заболевания, которые передаются во время секса.

Приложение HeHealth рекламирует себя как первое приложение для выявления заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), ориентированное на пенис. В нем есть полностью встроенный инструмент искусственного интеллекта для проверки пениса, позволяющий пользователям мгновенно и анонимно получать результаты.

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Как работает приложение

Программа использует запатентованную технологию искусственного интеллекта, которая не только обнаруживает ЗППП, но и другие виды редких заболеваний, таких как рак полового члена. По данным HeHealth, их приложение превосходит врачей первичной медицинской помощи в некоторых сложных случаях заболевания, а также имеет 90% рейтинг точности для скрининга вируса папилломы человека (ВПЧ).



Приложение HeHealth / Фото: Mashable

Просто загрузите и сделайте фотографию, и вы мгновенно получите результат. Фотография члена даже не будет связана с другими данными, чтобы гарантировать, что ваша личность остается анонимной.

Безопасность

Приложение использует многоуровневые меры безопасности, чтобы убедиться, что фотография вашего органа не окажется там, где она не должна быть. Сервис не собирает личную информацию о своих пользователях. Они даже не будут спрашивать ваше имя, номер телефона, адрес электронной почты или другие данные.

Желая бороться со стигмой вокруг ЗППП, HeHealth было запущено, чтобы сделать скрининг простым, комфортным и эффективным. По состоянию на июль 2022 HeHealth уже провел более 1000 анализов для своих пользователей и результаты подтвердили врачи. Программа также абсолютно бесплатна – доступна как для Android, так и для iOS.