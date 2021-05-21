Как часто возникает молочница

Около 75% женщин детородного возраста хотя бы один раз сталкивались с вульвовагинальным кандидозом, который многим известен под народным названием "молочница". До 9% женщин (в зависимости от страны и группы населения) страдают от его рецидивов три раза в год и более.

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Как действуют новые гигиенические средства

Новое изобретение ученых из Индии рассчитано на условия, при которых стандартную диагностику кандидоза провести трудно. В первую очередь, оно может быть полезным жительницам бедных стран, в которых проблемой может оказаться не только ограничение медицинской помощи, но и определенные социальные запреты.

Ученые экспериментировали со стандартными гигиеническими продуктами, приобретенными в магазине. Они выделили из них отдельные волокна и очистили их от всех покрытий.

Далее, ученые покрыли волокна L-пролином-β-нафтиламидом. Это вещество способно связываться с ферментом, который производит Candida albicans, возбудитель кандидоза. Полученные волокна поместили в определенные части внутренних слоев обычных тампонов и прокладок.

Во время лабораторного испытания жидкость, содержащая C. Albicans, вызвала изменение цвета прокладок на ярко-розовый в местах с этими волокнами. Для этой реакции требуется всего 10 минут, существенно меньше времени, чем для стандартного обследования.

Какова цена таких средств

Ученые ожидают, что цена новых тампонов или прокладок не должна быть высокой – до 28 центов за единицу. Они предполагают, что подобный принцип можно использовать и для диагностики других инфекций мочевыводящего тракта.