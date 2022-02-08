Создали прототип противозачаточного средства для мужчин

Когда говорят о противозачаточных средствах, первым делом вспоминают таблетки для женщин. Но ученые продолжают работать над аналогичными средствами для мужчин.

Один из возможных вариантов – блокирование процесса перехода спермы с гелеобразной массы в более жидкое состояние, при котором сперматозоидам проще двигаться, проходить шейку матки и достигать яйцеклетки. Новый способ негормональной контрацепции, в частности для женщин, предложила исследовательская группа из Вашингтонского государственного университета и Университета Миссури в Канзас-Сити (США).

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Ученые отметили, что контрацептивы, которые сегодня отпускают без рецепта (презервативы и спермициды, которые разрушают сперматозоиды) не срабатывают в среднем в 13 – 21% случаев. Внутриматочная гормональная контрацепция и противозачаточные таблетки для женщин более действенны, но могут вызывать нежелательные побочные эффекты.

показатель нежелательных беременностей в мире составляет 48%. В результате – опасные аборты и около 47 тысяч эпизодов материнской смертности ежегодно.

Поэтому ученые из США нашли способ, как оставить сперму в состоянии густого геля, снизить подвижность сперматозоидов и шансы на оплодотворение.

Авторы новой статьи работали над своим методом контрацепции с 2015 года, когда во время другого исследования выяснилось, что некоторые самки мышей не могут забеременеть. Все из-за того, что сперма самцов оставалась вязкой. Впоследствии ученые попытались блокировать процесс разжижения. С помощью неспецифического ингибитора протеазы под названием AEBSF им удалось нарушить движение сперматозоидов и снизить фертильность у подопытных.

Исследование на человеческом образце

Во время исследований на человеческом образце оказалось, что AEBSF действительно имеет противозачаточный эффект. Но оставался вопрос, не происходит ли это из-за токсичности препарата.

Поэтому специалисты решили использовать антитело для нацеливания на органоспецифический белок – простатический специфический антиген (или ПСА), который выступает протеазой химотрипсинового типа и необходим для разжижения эякулята. Он секретируется предстательной железой у людей, но не у мышей, и в небольших количествах поступает в сперму, секрет простаты и кровь.

После эякуляции ПСА влияет на семеногелин – белок коагулята спермы человека.

Семеногелины создают гелеобразную сеть с белками, которая "улавливает" сперму. ПСА расщепляет эту сетку и сперма становится свободной. Путем ингибитора ПСА – антитела, мы показали, что можем блокировать это разжижение,

– заявил Прашант Анамтатмакула из Университета Миссури.

Результаты исследования

В итоге сперму, свежие образцы которой собрали у здоровых мужчин, удалось оставить вязкой и этим задержать большую часть сперматозоидов.

Теперь команда хочет выявить более специфические низкомолекулярные ингибиторы, способные эффективно предотвращать способность ПСА разжижать сперму без вредных побочных эффектов.