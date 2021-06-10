Создали революционный анализ, который диагностирует деменцию с точностью 100%

Новый тест способен выявить единственный биомаркер в крови, который поможет точно диагностировать 13 нейродегенеративных заболеваний. Это открывает принципиально новые возможности для простого и быстрого выявления неврологических проблем.

Почему это важное открытие

Команда из Королевского колледжа Лондона и Лундского университета впервые доказала, что единственный биомаркер в крови – белок NfL – может точно указывать на нейродегенеративные процессы мозга пациента без других однозначных симптомов. Например, проблемы с памятью и нарушение концентрации в пожилом возрасте часто списывают на депрессию, однако теперь тест сможет точно отличить ее от деменции и других болезней.

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Что известно о биомаркере

Показатель NfL в крови оказался информативным для 13 различных нейродегенеративных заболеваний: нескольких типов деменции, в частности болезни Альцгеймера, бокового амиотрофического склероза и болезни Паркинсона.

Точность теста составила от 90% до 100% в зависимости от типа заболевания для всех возрастных группах. Примечательно, что даже низкой концентрации NfL было достаточно для правильного результата.

После изучения 3 138 образцов крови ученые разработали эталонные пороговые значения NfL у возрастных групп, которые позволяют точно определить наличие нейродегенеративных заболеваний без характерных симптомов.



Часто диагностировать деменцию сложно / Фото Unsplash

Деменция – что это? Это нарушение когнитивных функций, которое провоцирует деградацию памяти, мышления, способности общаться и выполнять повседневные задачи.

Самые высокие уровни NfL в крови фиксировали у людей с боковым амиотрофическим склерозом, лобно-височной деменцией и деменцией при синдроме Дауна. И хотя тест не может точно дифференцировать тип болезни, результат укажет на конкретную группу расстройств, после чего врачи смогут обследовать пациента с диагностированной патологией уже целенаправленно.

Перспектива применения нового теста

Тест предлагает доступную альтернативу сложной инструментальной диагностике, которая значительно дороже, но сейчас она чаще всего применяется – ПЭТ сканирование мозга – пункция для забора спинномозговой жидкости.

Простой анализ крови позволит с легкостью проводить масштабные скрининги для пожилых людей с целью выявления признаков нейродегенеративных заболеваний на ранних стадиях.