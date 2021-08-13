Создали специальный пластырь для борьбы с облысением

Ученые из Китая придумали новый метод борьбы с облысением. Эксперты предложили использовать пластырь с микроиглами и церием, чтобы предотвратить патологическое выпадение волос.

Как выглядит новое средство против облысения

Пластырь уже испытали на мышах, он оказался эффективнее популярных средств против алопеции. Новый препарат выглядит, как растворимая полоска с иглами, содержащими смеси гиалуроновой кислоты и наночастиц с церием.

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Частой причиной появления лысины является недостаточное кровоснабжение оболочки эпителиальных клеток, окружающих корни волос. Также они погибают из-за того, что в коже головы накапливаются молекулы активных форм кислорода.

Пластырь эффективнее существующих методов борьбы с облысением

В результате исследования китайские ученые выяснили, что церий в небольших дозах имитирует ферменты, которые сдерживают окислительные процессы в коже и предотвращают повреждение волос.

Эксперты создали пластырь с микроиглами, чтобы обеспечить поставки этого вещества в волосяные фолликулы. Ученые обработали церий полиэтилен липидными соединениями. После чего частицы этого вещества поместили на растворимый пластырь.

Названный способ борьбы с облысением предварительно проверили на грызунах. При проведении экспериментов выяснилось, что благодаря пластырю у мышей новые кровеносные сосуды и волосяные луковицы начали образовываться уже на второй неделе ежедневного применения пластыря. По предположениям ученых, это средство приостановит облысение у людей.