Создали тест, который оценивает риск появления метастазов при раке

Метастазы являются основной причиной смертности от рака, поэтому появление такого теста в клинической практике может изменить стратегии лечения рака и снизить количество летальных исходов.

Для оценки агрессивности рака необходим образец опухоли, который анализируется различными инструментами на возможность возникновения метастаз.

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Процесс образования метастазов

Чтобы перемещаться по телу и образовывать вторичные очаги рака – метастазы, раковые клетки должны изменить свой фенотип.

Изменение физических характеристик позволяет недвижимым эпителиальным клеткам, что составляют барьеры органов и кожи, трансформироваться в мезенхимальные, которые могут формировать соединительную и лимфоидную ткань, кровеносные сосуды.

Этот процесс называется эпителиально-мезенхимальным переходом. Согласно новой работой ученых из Мичиганского университета, клетки, которые завершают этот переход, значительно увеличивают риски метастазирования опухоли.

Как работает тест

Ученые смогли разработать особый метод оценки поведения таких клеток, используя магниты и искусственный интеллект. Эта технология позволила воссоздать природную среду, будто клетки перемещались между тканями в организме.

Наблюдение за образцами клеток опухоли груди и простаты показали, что при метастазировании раковые клетки изменяют свою активность и приобретают форму ракеты, которая позволяет им проникать в другие ткани и кровоток. Именно эти характеристики оказались признаками агрессивности опухоли.

Когда метод станет широкодоступным, это позволит врачу определять риски агрессивности для каждого конкретного пациента.

Наконец, ученые надеются, что этот тест станет стандартным вариантом скрининга раковых клеток.

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