Как работает новый тест на коронавирус

Тест разработали ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета. Это компактное настольное устройство, которое обнаруживает SARS-CoV-2 и его варианты в образцах слюны всего за час.

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Наша цель заключалась в создании полностью автономного процесса без дополнительного оборудования,

– прокомментировал соавтор работы Сяо Тан.

И ученые таки смогли воплотить план в жизнь – теперь пациенту достаточно плюнуть в пробирку, после чего нажать на поршень и ожидать результат в течение часа.

Положительный или отрицательный результат можно определить по флуоресценции образца без дополнительных приборов.

Как удалось разработать тест: принцип технологии

Благодаря технологии CRISPR тест позволяет обнаруживать определенные последовательности РНК коронавируса. Ферменты Cas расщепляют их и производят флуоресцентный сигнал.

Важно! В ходе исследования удалось доказать, что точность нового теста соответствовала стандарту ПЦР, который сейчас требует намного больше времени для идентификации патогена, и сложного оборудования для выполнения анализа.

Если тест одобрят для крупномасштабного производства, то его стоимость составит $3.

Другие преимущества нового теста

Не менее важно, что тест можно быстро запрограммировать на выявление новых вариантов SARS-CoV-2.

В частности, ученые рассчитывают использовать новый тест в регионах с ограниченной инфраструктурой, где сложное оборудование для выполнения лабораторных тестов в дефиците.

Учитывая простоту и точность подхода, тест также может быть адаптирован для домашнего использования.

Почему это важно

Сейчас глобальные программы вакцинации доступны еще не во всех странах. По оценкам экспертов, лишь меньшая часть населения планеты получит прививки к 2022 году, считают эксперты.

Поэтому исследователи продолжают активно работать над разработкой новых средств и решений, которые помогут противодействовать пандемии COVID-19.