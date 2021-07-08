Ученые из Нью-Йоркского университета хотели решить проблему хронической боли без использования лекарств. Они сфокусировались на разработке имплантата для мозга и представили замкнутую систему обезболивания, которая мгновенно устраняет боль.
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Интерфейс создали работники компании Neuralink. С его помощью ученые планировали корректировать такие состояния, как эпилепсия, нейродегенеративные болезни, паралич и другие. Но теперь ученые пошли несколько иным путем.
Дело в том, что большинство разрабатываемых сегодня имплантов нацелены на распознавание и декодирование – только одну часть проблемы.
Как работает устройство
При этом имплант активизируется только при возникновении боли и никак не влияет на мозг в обычном состоянии,
– отметили авторы.
Перспектива открытия
Его тестирование на моделях крыс показало хорошие результаты.
Имплант хорошо справлялся с механической, хронической, воспалительной и невропатической болью в режиме реального времени.
Впереди еще много работы, чтобы адаптировать систему для человека, однако ученые надеются, что их технология позволит справиться с изнуряющей хронической болью в будущем.