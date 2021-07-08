Создали устройство, которое снимает любой тип боли без лекарств

Технология представляет собой замкнутую систему обезболивания, где область мозга, что провоцирует болевые сигналы, связывается с той, которая ее ослабляет и тем самым нейтрализует неприятные ощущения. Эксперименты показали, что имплант справляется с любым типом боли и быстро облегчает состояние.

Ученые из Нью-Йоркского университета хотели решить проблему хронической боли без использования лекарств. Они сфокусировались на разработке имплантата для мозга и представили замкнутую систему обезболивания, которая мгновенно устраняет боль.

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Интерфейс создали работники компании Neuralink. С его помощью ученые планировали корректировать такие состояния, как эпилепсия, нейродегенеративные болезни, паралич и другие. Но теперь ученые пошли несколько иным путем.

Дело в том, что большинство разрабатываемых сегодня имплантов нацелены на распознавание и декодирование – только одну часть проблемы.

Как работает устройство

Новый имплант – это своеобразный "нейронный мост", который соединяет две области мозга. Как только он обнаруживает электрический сигнал "обнаруженную боль", автоматически запускается световой луч, что стимулирует нейроны, которые подавляют сигналы боли.

При этом имплант активизируется только при возникновении боли и никак не влияет на мозг в обычном состоянии,

– отметили авторы.

Перспектива открытия

Его тестирование на моделях крыс показало хорошие результаты.

Имплант хорошо справлялся с механической, хронической, воспалительной и невропатической болью в режиме реального времени.

Впереди еще много работы, чтобы адаптировать систему для человека, однако ученые надеются, что их технология позволит справиться с изнуряющей хронической болью в будущем.