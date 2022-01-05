Новая вакцина против клещей

Она должна вызывать у человека физическую реакцию на укусы клеща – переносчика бактерий болезни Лайма. У вакцинированного человека кожа вокруг укуса начнет чесаться, возникнет воспаление, подобно тому, как во время укуса комара. Эта реакция позволит удалить клеща, прежде чем он успеет передать болезнь Лайма.

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Болезнь Лайма – что это? Одна из многих инфекций, передаваемая человеку через укус клеща. Она лечится антибиотиками, однако даже с лечением боль в суставах может сохраняться долгие годы после перенесенного заболевания. Вакцины против боррелиоза нет. Чтобы не заболеть, следует избегать укусов и следить, чтобы клещ не просидел на коже слишком долго. При первых признаках заражения следует обратиться к врачу.

Как действует вакцина

Вакцина была создана на основе природного явления, которое называется приобретенной стойкостью к клещам. Некоторые животные со временем развивают естественную стойкость к таким насекомым: у этих животных образуются язвы вокруг укусов, а сами клещи не могут полноценно питаться, что может привести к тому, что они рано отпадают.

Вакцина, направленная на укусы клещей, имеет преимущества перед вакциной, направленной на болезнь Лайма, поскольку клещ может переносить гораздо большее количество бактерий и энцефалит.

Существует также анаплазмоз, еще одно заболевание, вызванное укусом клеща, симптомы которого включают лихорадку, головные боли, озноб и боли в мышцах, но которое трудно диагностировать, поскольку оно не оставляет сыпи.

Испытание на животных

Ученые уже опробовали вакцину на морских свинках. У животных, вакцинированных во время исследования, уже через 18 часов после укуса появились покраснение и раздражение. Клещи также плохо и меньше времени могли сосать кровь у морских свинок, которые были вакцинированы, иногда гибли или отрывались сами через 48 часов.