Новая экспериментальная вакцина против меланомы может эффективно бороться с ней. Испытания продемонстрировали, что защита длится не менее 4 лет после вакцинации.

Ученые из Гарвардской медицинской школы и Института Броуд протестировали вакцину на 8 пациентах с меланомой. Об этом сообщает Life Science.

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Ученые взяли образцы меланомы, которую удалили у больных во время операции. На их основе создали персонализированную вакцину для каждого участника исследования.

Изучив РНК взятых клеток, исследователи спрогнозировали, какие уникальные белки (неоантигены) можно встроить в различные раковые клетки.

Дело в том, что неоантигены действуют на иммунную систему, словно красная тряпка на быка. Поскольку конечная вакцина содержала сегменты этих неоантигенов, Т-клетки пациентов сумели быстро выследить раковые клетки.

Вакцина защитила 6 из 8 участников: результаты исследования

8 участников получали вакцину в течение 4 месяцев после операции. После этого команда ученых несколько лет наблюдала за их состоянием здоровья.

Побочные эффекты были, но довольно незначительные: слабость и легкое недомогание.

К концу четырехлетнего периода все пациенты остались живы. Лишь у 2 из них были признаки активного заболевания.

Ученые предупредили, что на основе такого небольшого исследования трудно сделать окончательные выводы об эффективности вакцины. Но разработчики препарата считают, что он действительно усиливает работу иммунной системы.

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