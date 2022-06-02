В своей статье ученые описывают новую вакцину и ее действие на модели мышей и макак. До недавнего времени единственными средствами, доступными врачам, в лечении рака, были химиотерапия, лучевое лечение и хирургическое вмешательство.

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Применение вакцин против различных видов рака

Совсем недавно медицинские ученые начали исследовать вакцины для борьбы с раком – например, разработка вакцины против заболеваний, связанных с ВПЧ, снизила риск рака шейки матки и других видов рака. Другие исследования включали таргетинг на пептидные антигены и оказались эффективными, но только при ограниченных обстоятельствах.

Новая вакцина против рака

В этой новой работе исследователи разработали более обобщенную вакцину, которую, по их мнению, можно использовать против многих видов рака у больных любой статьи и возраста.

Новая вакцина забирает одну из основных стратегий защиты, которую используют опухоли, а именно способность отталкивать Т-клетки и естественные клетки-убийцы с их поверхностей. Такие клетки появляются, когда организм обнаруживает рост опухоли и предупреждает иммунную систему.

Как действует новая вакцина

Опухоли могут быстро расти после того, как оттолкнут эти защитные клетки. Новая вакцина работает путем вмешательства в процесс расщепления, не давая опухоли обходить иммунные клетки, посланные для ее уничтожения. Вакцина увеличивает плотность белков на поверхности опухолевых раковых клеток, которые исследователи описывают как "возбуждение защитного иммунитета".

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Пока вакцина оказалась безопасной и эффективной на моделях мышей и макак. Исследователи отмечают, что есть признаки того, что вакцина работает еще лучше, если ее использовать вместе с лучевой терапией. Сейчас они разрабатывают клиническое испытание, которое опробует новую вакцину на людях.