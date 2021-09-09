Эпидемия зависимости

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 2019 году от передозировки опиоидами умерли около 50 тысяч американцев. Пандемия ухудшила ситуацию – в 2020-м году смертность возросла до 87 тысяч. В основном умершие употребляли фентанил и другие синтетические опиоиды.

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Как действует вакцина против опиоидной зависимости

Вакцину разработали в Колумбийском университете. Она не позволяет опиоидам попасть в мозг и таким образом лишает человека возможности почувствовать эйфорию, и создает защиту от передозировки – не происходит угнетение дыхания.

В настоящее время существуют хорошие препараты для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов. Но примерно половина пациентов начинает их принимать через полгода после рецидива. Вакцина в сочетании с любым из этих препаратов может помочь большему количеству людей победить свою зависимость и снизить вероятность смерти от передозировки,

– отметили ученые.

Исследование эффективности вакцины

Тестирование вакцины на животных прошло успешно. В первой фазе испытаний на людях будет участвовать 24 человека с зависимостью от оксикодона. Их разделят на три группы. Одна будет получать плацебо, другие – низкую или высокую дозу вакцины. Если она окажется безопасной и потенциально эффективной, испытания расширят до 45 добровольцев.

Сейчас ученые работают над созданием аналогичных вакцин от зависимости от героина и фентанила – для каждого опиоида необходим свой препарат, поскольку они отличаются химической структурой.

Недавно ученые доказали, что взрослые в возрасте до 45 лет, которые в течение месяца хотя бы раз употребляли каннабис, имеют почти в два раза выше риск иметь сердечный приступ. При регулярном употреблении риск возрастает еще больше.