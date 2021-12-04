Создали жевательную резинку, которая снижает риск передачи коронавируса

Согласно новому исследованию, жевательная резинка с добавлением растительного белка служит "ловушкой" для вируса SARS-CoV-2. Она снижает вирусную нагрузку в слюне, потенциально сдерживая передачу вируса.

Это совместная разработка ученых из школы стоматологической медицины Пенна, школы медицины Перельмана, школы ветеринарной медицины и институтов Вистар и Фраунгофера.

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SARS-CoV-2 реплицируется в слюнных железах. Когда инфицированный чихает, кашляет или разговаривает, то вирусные частицы могут распространяться наружу. Поэтому ученые решили создать жевательную резинку, позволяющую нейтрализовать вирус в слюне.

Защита со вкусом корицы

Чтобы протестировать жевательную резинку, команда вырастила растительный белок ACE2 в сочетании с другим соединением, которое позволяет белку преодолевать барьеры слизистой и облегчает связывание. Чтобы резинку было вкусно жевать, ученые добавили туда вкус корицы.

Результаты первых исследований:

В ходе лабораторных исследований на образцах мазков из носогорла от COVID-положительных пациентов оказалось, что присутствующий ACE2 может нейтрализовать вирусы SARS-CoV-2.

Ученые заметили, что жевательная резинка в значительной степени предотвращает проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, блокируя рецептор ACE2 на клетках, или связываясь непосредственно со спаечным белком.

В итоге уровни вирусной РНК в слюне пациентов упали настолько резко, что их практически невозможно было обнаружить.

В настоящее время исследовательская группа работает над получением разрешения на проведение клинических испытаний. Жевательную резинку хотят исследовать на людях, чтобы проверить безопасность и эффективность метода. Если исследования докажут безопасность и эффективность этого метода, жевательную резинку можно назначить пациентам, чей инфекционный статус неизвестен. Или же, например, даже для стоматологического осмотра, чтобы уменьшить вероятность передачи вируса врачам.

Ученые отметили, что их разработка простая и недорогая, поэтому ее можно было бы удачно масштабировать.