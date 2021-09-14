Из чего состоит новый имплант

Имплантат, который сделали ученые, содержит искусственную зубную коронку, которая похожа на натуральную. Внутри она имеет стальной стержень с аккумулятором и светодиодами, которые излучают свет в ближнем инфракрасном спектре. Диоды размещены у основания коронки, которая соприкасается с десной. В челюсть конструкция крепится с помощью специального винта.

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В состав коронки входят наночастицы титаната бария, который способен генерировать электрический заряд в ответ на механическое раздражение. Энергии, вырабатываемой при жевании, должно быть достаточно, чтобы питать аккумулятор.

Как имплант защищает десну

Диоды имплантата периодически включаются, чтобы воздействовать излучением на окружающие ткани. (Раньше такое излучение – фототерапию применяли для облегчения воспаления десен и заживления после инфекций).

В лабораторных экспериментах ученые показали, что электрический заряд титаната бария отталкивает бактерии Streptococcus mutans. Это будет препятствовать образованию на зубах бактериальных биопленок, которые повышают риск инфицирования десен.

Ученые провели ряд опытов с коронками, содержащими титанат бария. Они стабильно вырабатывали необходимое количество электричества, не были токсичными, а по строению их можно было сравнить с обычными коронками.

Сегодня это изобретение еще недоступно на рынке, но ученые ожидают, что после доработки его можно будет использовать на практике.

Ранее ученые оценили состояние внутренних тканей зубов после использования распространенного отбеливателя эмали. Оказалось, что эта гигиеническая процедура может привести к потере зубов.