Статистика COVID-19: как изменилась ситуация за сутки
В больницы госпитализировали 3 912 человек с симптомами коронавируса. К сожалению, от осложнений умерли еще 330 пациентов. В то же время выздоровели – 4 598 больных.
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За прошедшие сутки в Украине провели 68 569 тестов на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 34540;
- методом ИФА – 6 487;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27542.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 546 случаев;
- Винницкая область – 241 случай;
- Волынская область – 320 случаев;
- Днепропетровская область – 1065 случаев;
- Донецкая область – 510 случаев;
- Житомирская область – 1042 случая;
- Закарпатская область – 62 случая;
- Запорожская область – 1037 случаев;
- Ивано-Франковская область – 135 случаев;
- Киевская область – 323 случая;
- Кировоградская область – 127 случаев;
- Луганская область – 1262 случая;
- Львовская область – 877 случаев;
- Николаевская область – 565 случаев;
- Одесская область – 1262 случая;
- Полтавская область – 76 случаев;
- Ровненская область – 236 случаев;
- Сумская область – 799 случаев;
- Тернопольская область – 327 случаев;
- Харьковская область – 1687 случаев;
- Херсонская область – 923 случая;
- Хмельницкая область – 934 случая;
- Черкасская область – 259 случаев;
- Черновицкая область – 459 случаев;
- Черниговская область – 633 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации против COVID-19 в Украине
В течение суток в Украине провели 101 331 прививку против коронавирусной болезни. В частности, первую дозу получили 75 240 человек, вторую дозу, а следовательно полностью иммунизированы – 26 091 человек.
В Минздраве подчеркнули, что темпы вакцинации растут! Так, за прошедшую неделю удалось сделать более 1,5 миллиона прививок.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала