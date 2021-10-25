Статистика COVID-19: как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 3 912 человек с симптомами коронавируса. К сожалению, от осложнений умерли еще 330 пациентов. В то же время выздоровели – 4 598 больных.

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За прошедшие сутки в Украине провели 68 569 тестов на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 34540;
  • методом ИФА – 6 487;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27542.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 546 случаев;
  • Винницкая область – 241 случай;
  • Волынская область – 320 случаев;
  • Днепропетровская область – 1065 случаев;
  • Донецкая область – 510 случаев;
  • Житомирская область – 1042 случая;
  • Закарпатская область – 62 случая;
  • Запорожская область – 1037 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 135 случаев;
  • Киевская область – 323 случая;
  • Кировоградская область – 127 случаев;
  • Луганская область – 1262 случая;
  • Львовская область – 877 случаев;
  • Николаевская область – 565 случаев;
  • Одесская область – 1262 случая;
  • Полтавская область – 76 случаев;
  • Ровненская область – 236 случаев;
  • Сумская область – 799 случаев;
  • Тернопольская область – 327 случаев;
  • Харьковская область – 1687 случаев;
  • Херсонская область – 923 случая;
  • Хмельницкая область – 934 случая;
  • Черкасская область – 259 случаев;
  • Черновицкая область – 459 случаев;
  • Черниговская область – 633 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19 в Украине

В течение суток в Украине провели 101 331 прививку против коронавирусной болезни. В частности, первую дозу получили 75 240 человек, вторую дозу, а следовательно полностью иммунизированы – 26 091 человек.

В Минздраве подчеркнули, что темпы вакцинации растут! Так, за прошедшую неделю удалось сделать более 1,5 миллиона прививок.

Які привілеї отримають вакциновані українці / Інфографіка 24 каналуКакие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала