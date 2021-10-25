Спад после выходных: в Украине 14,6 тысячи инфицированных, однако смертность все еще высока

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 14 634 человека, в том числе 999 детей и 173 медработника. Прививки против коронавируса получили более 101 тысячи украинцев.

Статистика COVID-19: как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 3 912 человек с симптомами коронавируса. К сожалению, от осложнений умерли еще 330 пациентов. В то же время выздоровели – 4 598 больных.

Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

За прошедшие сутки в Украине провели 68 569 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 34540;

методом ИФА – 6 487;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27542.

Общая статистика!

С начала пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 2 784 039 случаев заражения коронавирусной болезнью.

По состоянию на 25 октября выздоровели 2 380 374 человека. Однако жертвами недуга стали 64 202 жителя страны.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 546 случаев;

Винницкая область – 241 случай;

Волынская область – 320 случаев;

Днепропетровская область – 1065 случаев;

Донецкая область – 510 случаев;

Житомирская область – 1042 случая;

Закарпатская область – 62 случая;

Запорожская область – 1037 случаев;

Ивано-Франковская область – 135 случаев;

Киевская область – 323 случая;

Кировоградская область – 127 случаев;

Луганская область – 1262 случая;

Львовская область – 877 случаев;

Николаевская область – 565 случаев;

Одесская область – 1262 случая;

Полтавская область – 76 случаев;

Ровненская область – 236 случаев;

Сумская область – 799 случаев;

Тернопольская область – 327 случаев;

Харьковская область – 1687 случаев;

Херсонская область – 923 случая;

Хмельницкая область – 934 случая;

Черкасская область – 259 случаев;

Черновицкая область – 459 случаев;

Черниговская область – 633 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19 в Украине

В течение суток в Украине провели 101 331 прививку против коронавирусной болезни. В частности, первую дозу получили 75 240 человек, вторую дозу, а следовательно полностью иммунизированы – 26 091 человек.

В Минздраве подчеркнули, что темпы вакцинации растут! Так, за прошедшую неделю удалось сделать более 1,5 миллиона прививок.

С начала вакцинальной кампании привито 8 965 694 человека:

из них получили одну дозу – 8 965 692 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 989 668 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 15 955 360 прививок.

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала