Как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 2 092 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 114 пациентов. В то же время выздоровели – 1 116 человек.

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Лаборатории в течение суток провели 30 587 тестов на выявление коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 16 214

методом ИФА – 2 525

экспресс-тестами – 11 848

Общая статистика С начала пандемии в Украине заболело – 2 460 010 человек. По состоянию на 4 октября выздоровело – 2 264 523 человека. Жертвами коронавируса стали 56 889 жителей страны.

Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост

Киев – 169 случаев;

Винницкая область – 95 случаев;

Волынская область – 203 случая;

Днепропетровская область – 393 случая;

Донецкая область – 259 случаев;

Житомирская область – 301 случай;

Закарпатская область – 28 случаев;

Запорожская область – 294 случая;

Ивано-Франковская область – 108 случаев;

Киевская область – 106 случаев;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 85 случаев;

Львовская область – 295 случаев;

Николаевская область – 221 случай;

Одесская область – 215 случай;

Полтавская область – 67 случаев;

Ровенская область – 80 случаев;

Сумская область – 241 случай;

Тернопольская область – 239 случаев;

Харьковская область – 592 случая;

Херсонская область – 158 случаев;

Хмельницкая область – 88 случаев;

Черкасская область – 84 случая;

Черновицкая область – 410 случаев;

Черниговская область – 58 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации в Украине

Сколько вакцинировали за сутки

За сутки воскресенья, 3 октября, прививки против коронавируса получили 33 924 человека. В частности, первую дозу вакцины получили 17 373 человека, вторую дозу, а затем полностью иммунизированны – 16 551 человек.

В течение суток работали:

330 мобильных бригад,

1 070 пунктов прививки;

358 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 7 190 643 человека: из них получили одну дозу – 7 190 641 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 962 507 прививок.

​Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала