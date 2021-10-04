Спад после выходных: в Украине 4,8 тысячи инфицированных COVID-19

4 октября 2021 , 08:19
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Источник:

Минздрав

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 4 821 человек, среди них – 448 детей и 50 медработников.

Как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 2 092 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 114 пациентов. В то же время выздоровели – 1 116 человек.

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Лаборатории в течение суток провели 30 587 тестов на выявление коронавируса, в частности:

  • методом ПЦР – 16 214
  • методом ИФА – 2 525
  • экспресс-тестами – 11 848

Общая статистика

С начала пандемии в Украине заболело – 2 460 010 человек. По состоянию на 4 октября выздоровело – 2 264 523 человека. Жертвами коронавируса стали 56 889 жителей страны.

Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост

  • Киев – 169 случаев;
  • Винницкая область – 95 случаев;
  • Волынская область – 203 случая;
  • Днепропетровская область – 393 случая;
  • Донецкая область – 259 случаев;
  • Житомирская область – 301 случай;
  • Закарпатская область – 28 случаев;
  • Запорожская область – 294 случая;
  • Ивано-Франковская область – 108 случаев;
  • Киевская область – 106 случаев;
  • Кировоградская область – 22 случая;
  • Луганская область – 85 случаев;
  • Львовская область – 295 случаев;
  • Николаевская область – 221 случай;
  • Одесская область – 215 случай;
  • Полтавская область – 67 случаев;
  • Ровенская область – 80 случаев;
  • Сумская область – 241 случай;
  • Тернопольская область – 239 случаев;
  • Харьковская область – 592 случая;
  • Херсонская область – 158 случаев;
  • Хмельницкая область – 88 случаев;
  • Черкасская область – 84 случая;
  • Черновицкая область – 410 случаев;
  • Черниговская область – 58 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации в Украине

Сколько вакцинировали за сутки

За сутки воскресенья, 3 октября, прививки против коронавируса получили 33 924 человека. В частности, первую дозу вакцины получили 17 373 человека, вторую дозу, а затем полностью иммунизированны – 16 551 человек.

В течение суток работали:

  • 330 мобильных бригад,
  • 1 070 пунктов прививки;
  • 358 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 7 190 643 человека:

  • из них получили одну дозу – 7 190 641 человек,
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 12 962 507 прививок.

​Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська