Резерв свободных коек с кислородом увеличился до 33,5 тысяч. Об этом Виктор Ляшко рассказал во время брифинга 23 ноября.

К теме Коронавирус в Украине: заболеваемость снизилась, но смертность до сих пор на высоком уровне

Виктор Ляшко “Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада: -20% и -19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных исходов также демонстрирует первые признаки начала спада: -3% за последнюю неделю”.

Нагрузка на медицинскую систему снизилась. Тем временем украинцам нужно продолжать вакцинироваться против коронавируса.

В то же время Ляшко отметил необходимость сохранения высоких темпов вакцинации.

Виктор Ляшко “Украина приближается к цели Всемирной организации здравоохранения по вакцинации – 40% взрослого населения до конца 2021 года”.

Сейчас в Украине делают в среднем делают почти 250 тысяч прививок за сутки. Полностью иммунизированы против болезни уже 10 миллионов украинцев.

Вакцинация в Украине: данные за 23 ноября

Источник: Минздрав