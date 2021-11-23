Резерв свободных коек с кислородом увеличился до 33,5 тысяч. Об этом Виктор Ляшко рассказал во время брифинга 23 ноября.
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Виктор Ляшко
“Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада: -20% и -19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных исходов также демонстрирует первые признаки начала спада: -3% за последнюю неделю”.
Нагрузка на медицинскую систему снизилась. Тем временем украинцам нужно продолжать вакцинироваться против коронавируса.
В то же время Ляшко отметил необходимость сохранения высоких темпов вакцинации.
Виктор Ляшко
“Украина приближается к цели Всемирной организации здравоохранения по вакцинации – 40% взрослого населения до конца 2021 года”.
Сейчас в Украине делают в среднем делают почти 250 тысяч прививок за сутки. Полностью иммунизированы против болезни уже 10 миллионов украинцев.
Вакцинация в Украине: данные за 23 ноября
Источник: Минздрав
- Вакцинальная кампания против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор прививки получили 12 914 335 человек.
- 12 914 333 украинцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек.
- Всего в стране провели 22 939 693 прививки против COVID-19 (и первой, и второй дозой).
- За минувшие сутки прививку сделали 270 258 жителей страны. 79 207 получили первую дозу, а вот остальные 191 051 – вторую.