Спад на выходных: за сутки – более 17 тысяч новых COVID-больных, госпитализаций стало больше

7 ноября 2021 , 08:19
Читати новину українською

Источник:

Минздрав Украины

На протяжении минувших суток, 6 ноября, в Украине обнаружили 17 419 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных – 1 119 детей и 195 медработников.

Статистика распространения за сутки

В больницы госпитализировали 5 652 человека с выраженными симптомами коронавируса. Это даже больше, чем за вчерашний день, когда обнаружили больше всего смертей за все время.

Внимание Сейчас мы уже на пике, – Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине

От осложнений болезни умерли 449 пациентов. В то же время выздоровели 8 520 человек.

Темпы тестирований

За это же время осуществили 96 600 тестирований, в частности:

  • методом ПЦР – 45 120;
  • методом ИФА – 11 802;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 678.

Сколько всего заболело и умерло людей в Украине от COVID-19

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 075 433 случая заболевания. По состоянию на 7 ноября выздоровели – 2 512 75 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 72 084 жителя страны.

За все время провели 14 847 087 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 625 случаев;
  • Винницкая область – 569 случаев;
  • Волынская область – 340 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 527 случаев;
  • Донецкая область – 757 случаев;
  • Житомирская область – 682 случая;
  • Закарпатская область – 270 случаев;
  • Запорожская область – 667 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 887 случаев;
  • Киевская область – 542 случая;
  • Кировоградская область – 144 случая;
  • Луганская область – 174 случая;
  • Львовская область – 1 095 случаев;
  • Николаевская область – 816 случаев;
  • Одесская область – 1 664 случая;
  • Полтавская область – 633 случая;
  • Ровненская область – 349 случаев;
  • Сумская область – 817 случаев;
  • Тернопольская область – 403 случая;
  • Харьковская область – 1 362 случая;
  • Херсонская область – 448 случаев;
  • Хмельницкая область – 1 114 случаев;
  • Черкасская область – 271 случай;
  • Черновицкая область – 407 случаев;
  • Черниговская область – 856 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канала

Автор: Аліна Оліховська