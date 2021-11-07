Спад на выходных: за сутки – более 17 тысяч новых COVID-больных, госпитализаций стало больше
Источник:Минздрав Украины
На протяжении минувших суток, 6 ноября, в Украине обнаружили 17 419 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных – 1 119 детей и 195 медработников.
Статистика распространения за сутки
В больницы госпитализировали 5 652 человека с выраженными симптомами коронавируса. Это даже больше, чем за вчерашний день, когда обнаружили больше всего смертей за все время.
Внимание Сейчас мы уже на пике, – Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине
От осложнений болезни умерли 449 пациентов. В то же время выздоровели 8 520 человек.
Темпы тестирований
За это же время осуществили 96 600 тестирований, в частности:
- методом ПЦР – 45 120;
- методом ИФА – 11 802;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 678.
Сколько всего заболело и умерло людей в Украине от COVID-19
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 075 433 случая заболевания. По состоянию на 7 ноября выздоровели – 2 512 75 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 72 084 жителя страны.
За все время провели 14 847 087 ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 625 случаев;
- Винницкая область – 569 случаев;
- Волынская область – 340 случаев;
- Днепропетровская область – 1 527 случаев;
- Донецкая область – 757 случаев;
- Житомирская область – 682 случая;
- Закарпатская область – 270 случаев;
- Запорожская область – 667 случаев;
- Ивано-Франковская область – 887 случаев;
- Киевская область – 542 случая;
- Кировоградская область – 144 случая;
- Луганская область – 174 случая;
- Львовская область – 1 095 случаев;
- Николаевская область – 816 случаев;
- Одесская область – 1 664 случая;
- Полтавская область – 633 случая;
- Ровненская область – 349 случаев;
- Сумская область – 817 случаев;
- Тернопольская область – 403 случая;
- Харьковская область – 1 362 случая;
- Херсонская область – 448 случаев;
- Хмельницкая область – 1 114 случаев;
- Черкасская область – 271 случай;
- Черновицкая область – 407 случаев;
- Черниговская область – 856 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канала