Спад на выходных: за сутки – более 17 тысяч новых COVID-больных, госпитализаций стало больше

На протяжении минувших суток, 6 ноября, в Украине обнаружили 17 419 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных – 1 119 детей и 195 медработников.

Статистика распространения за сутки

В больницы госпитализировали 5 652 человека с выраженными симптомами коронавируса. Это даже больше, чем за вчерашний день, когда обнаружили больше всего смертей за все время.

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От осложнений болезни умерли 449 пациентов. В то же время выздоровели 8 520 человек.

Темпы тестирований

За это же время осуществили 96 600 тестирований, в частности:

методом ПЦР – 45 120;

методом ИФА – 11 802;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 678.

Сколько всего заболело и умерло людей в Украине от COVID-19

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 075 433 случая заболевания. По состоянию на 7 ноября выздоровели – 2 512 75 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 72 084 жителя страны.

За все время провели 14 847 087 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 625 случаев;

Винницкая область – 569 случаев;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 1 527 случаев;

Донецкая область – 757 случаев;

Житомирская область – 682 случая;

Закарпатская область – 270 случаев;

Запорожская область – 667 случаев;

Ивано-Франковская область – 887 случаев;

Киевская область – 542 случая;

Кировоградская область – 144 случая;

Луганская область – 174 случая;

Львовская область – 1 095 случаев;

Николаевская область – 816 случаев;

Одесская область – 1 664 случая;

Полтавская область – 633 случая;

Ровненская область – 349 случаев;

Сумская область – 817 случаев;

Тернопольская область – 403 случая;

Харьковская область – 1 362 случая;

Херсонская область – 448 случаев;

Хмельницкая область – 1 114 случаев;

Черкасская область – 271 случай;

Черновицкая область – 407 случаев;

Черниговская область – 856 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канала