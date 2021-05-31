Спад заболеваемости: в Украине тысячи людей заразились COVID-19, выздоровели – в пять раз больше

31 мая 2021 , 05:10
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Источник:

СНБО Украины

По состоянию на 31 мая суточное количество людей в Украине, которые заболели коронавирусом составляет 1 002. От осложнений болезни умерли 64 пациента.

В госпитализации нуждались 810 пациентов с выраженными симптомами коронавирусной болезни. В то же время выздоровели в течение суток 4 934 человека с подтвержденным COVID-19.

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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 8 822 человека,
  • методом ИФА – 1 176 человек,
  • экспресс-тестами – 6 226 человек.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 202 494 случая инфицирования SARS-CoV-2 (вирус, который вызывает COVID-19).

Из них по состоянию на 31 мая выздоровели 2 041 082 человека. Впрочем, умерли от осложнений болезни, к сожалению, 50 536 пациентов.

Статистика заболеваемости за сутки в регионах:

  • м. Киев – 63
  • Винницкая область – 23
  • Волынская область – 40
  • Днепропетровская область – 134
  • Донецкая область – 42
  • Житомирская область – 42
  • Закарпатская область – 4
  • Запорожская область – 69
  • Ивано-Франковская область – 23
  • Киевская область – 58
  • Кировоградская область – 3
  • Луганская область – 13
  • Львовская область – 46
  • Николаевская область – 107
  • Одесская область – 17
  • Полтавская область – 16
  • Ровненская область – 51
  • Сумская область -– 43
  • Тернопольская область – 32
  • Харьковская область – 68
  • Херсонская область – 28
  • Хмельницкая область – 6
  • Черкасская область – 59
  • Черновицкая область – 24
  • Черниговская область – 11

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют


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Автор: Анастасія Лукашевська