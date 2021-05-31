Спад заболеваемости: в Украине тысячи людей заразились COVID-19, выздоровели – в пять раз больше

По состоянию на 31 мая суточное количество людей в Украине, которые заболели коронавирусом составляет 1 002. От осложнений болезни умерли 64 пациента.

В госпитализации нуждались 810 пациентов с выраженными симптомами коронавирусной болезни. В то же время выздоровели в течение суток 4 934 человека с подтвержденным COVID-19.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 8 822 человека,

методом ИФА – 1 176 человек,

экспресс-тестами – 6 226 человек.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 202 494 случая инфицирования SARS-CoV-2 (вирус, который вызывает COVID-19).

Из них по состоянию на 31 мая выздоровели 2 041 082 человека. Впрочем, умерли от осложнений болезни, к сожалению, 50 536 пациентов.

Статистика заболеваемости за сутки в регионах:

м. Киев – 63

Винницкая область – 23

Волынская область – 40

Днепропетровская область – 134

Донецкая область – 42

Житомирская область – 42

Закарпатская область – 4

Запорожская область – 69

Ивано-Франковская область – 23

Киевская область – 58

Кировоградская область – 3

Луганская область – 13

Львовская область – 46

Николаевская область – 107

Одесская область – 17

Полтавская область – 16

Ровненская область – 51

Сумская область -– 43

Тернопольская область – 32

Харьковская область – 68

Херсонская область – 28

Хмельницкая область – 6

Черкасская область – 59

Черновицкая область – 24

Черниговская область – 11

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала