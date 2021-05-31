Спад заболеваемости: в Украине тысячи людей заразились COVID-19, выздоровели – в пять раз больше

По состоянию на 31 мая суточное количество людей в Украине, которые заболели коронавирусом составляет 1 002. От осложнений болезни умерли 64 пациента.
В госпитализации нуждались 810 пациентов с выраженными симптомами коронавирусной болезни. В то же время выздоровели в течение суток 4 934 человека с подтвержденным COVID-19.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 8 822 человека,
- методом ИФА – 1 176 человек,
- экспресс-тестами – 6 226 человек.
С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 202 494 случая инфицирования SARS-CoV-2 (вирус, который вызывает COVID-19).
Из них по состоянию на 31 мая выздоровели 2 041 082 человека. Впрочем, умерли от осложнений болезни, к сожалению, 50 536 пациентов.
Статистика заболеваемости за сутки в регионах:
- м. Киев – 63
- Винницкая область – 23
- Волынская область – 40
- Днепропетровская область – 134
- Донецкая область – 42
- Житомирская область – 42
- Закарпатская область – 4
- Запорожская область – 69
- Ивано-Франковская область – 23
- Киевская область – 58
- Кировоградская область – 3
- Луганская область – 13
- Львовская область – 46
- Николаевская область – 107
- Одесская область – 17
- Полтавская область – 16
- Ровненская область – 51
- Сумская область -– 43
- Тернопольская область – 32
- Харьковская область – 68
- Херсонская область – 28
- Хмельницкая область – 6
- Черкасская область – 59
- Черновицкая область – 24
- Черниговская область – 11
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала