Актуальная статистика распространения коронавируса
Также за минувшие сутки госпитализировали 374 пациента с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском надзоре. В то же время выздоровели 374 человека.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 12 885 человек,
- методом ИФА – 3 296 человек,
- экспресс-тестами – 9 175 человек.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- г. Киев – 91 случай;
- Винницкая область – 2 случая;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 35 случаев;
- Донецкая область – 6 случаев;
- Житомирская область – 12 случаев;
- Закарпатская область – 0 случаев;
- Запорожская область – 12 случаев;
- Ивано-Франковская область – 5 случаев;
- Киевская область – 24 случая;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 3 случая;
- Львовская область – 7 случаев;
- Николаевская область – 3 случая;
- Одесская область – 22 случая;
- Полтавская область – 13 случаев;
- Ровненская область – 2 случая;
- Сумская область – 5 случаев;
- Тернопольская область – 2 случая;
- Харьковская область – 18 случаев;
- Херсонская область – 10 случаев;
- Хмельницкая область – 4 случая;
- Черкасская область – 4 случая;
- Черновицкая область – 4 случая;
- Черниговская область – 1 случай.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала