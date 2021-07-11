Актуальная статистика распространения коронавируса

Также за минувшие сутки госпитализировали 374 пациента с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском надзоре. В то же время выздоровели 374 человека.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 12 885 человек,

методом ИФА – 3 296 человек,

экспресс-тестами – 9 175 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 241 043 человека. По состоянию на 11 июля выздоровели 2 177 293 пациента. Но, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 52 597.

Суточный прирост инфицированных в регионах

г. Киев – 91 случай;

Винницкая область – 2 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 35 случаев;

Донецкая область – 6 случаев;

Житомирская область – 12 случаев;

Закарпатская область – 0 случаев;

Запорожская область – 12 случаев;

Ивано-Франковская область – 5 случаев;

Киевская область – 24 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 3 случая;

Львовская область – 7 случаев;

Николаевская область – 3 случая;

Одесская область – 22 случая;

Полтавская область – 13 случаев;

Ровненская область – 2 случая;

Сумская область – 5 случаев;

Тернопольская область – 2 случая;

Харьковская область – 18 случаев;

Херсонская область – 10 случаев;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 4 случая;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 1 случай.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала