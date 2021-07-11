Актуальная статистика распространения коронавируса

Также за минувшие сутки госпитализировали 374 пациента с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском надзоре. В то же время выздоровели 374 человека.

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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 12 885 человек,
  • методом ИФА – 3 296 человек,
  • экспресс-тестами – 9 175 человек.

Суточный прирост инфицированных в регионах

  • г. Киев – 91 случай;
  • Винницкая область – 2 случая;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 35 случаев;
  • Донецкая область – 6 случаев;
  • Житомирская область – 12 случаев;
  • Закарпатская область – 0 случаев;
  • Запорожская область – 12 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 5 случаев;
  • Киевская область – 24 случая;
  • Кировоградская область – 3 случая;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Львовская область – 7 случаев;
  • Николаевская область – 3 случая;
  • Одесская область – 22 случая;
  • Полтавская область – 13 случаев;
  • Ровненская область – 2 случая;
  • Сумская область – 5 случаев;
  • Тернопольская область – 2 случая;
  • Харьковская область – 18 случаев;
  • Херсонская область – 10 случаев;
  • Хмельницкая область – 4 случая;
  • Черкасская область – 4 случая;
  • Черновицкая область – 4 случая;
  • Черниговская область – 1 случай.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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