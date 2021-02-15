Спалах коронавірусу в Ухані розпочався швидше ніж вважали, – ВООЗ
Члени місії ВООЗ, які досліджували виникнення COVID-19 в китайському місті Ухань, виявили свідчення того, що епідемія могла розпочатися раніше ніж вважали. Тепер фахівці шукають доступ до зразків крові, який Китай поки що не надав їм.
Источник:CNN
Місія Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї виявила кілька ознак широкого розповсюдження коронавірусу в Ухані у 2019 році. Про це розповів слідчий місії Пітер Бен Ембарек.
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Коли в Ухані розпочалася епідемія
Фахівці з'ясували, що понад десяток штамів вірусу існував в Ухані вже в грудні 2019 року. Вони поспілкувалися з першим пацієнтом, про інфікування якого заявили чиновники. 40-річний офісний працівник сказав, що розповів про своє зараження ще 8 грудня. До речі, жодної історії подорожей у нього не було.
Вірус широко циркулював у грудні в Ухані, що є новою знахідкою,
– заявив Ембарек.
У грудні 2019 року китайські вчені представили 174 випадки коронавірусу в районі Уханю та за його межами. З них 100 були підтверджені лабораторними тестами, 74 – шляхом клінічного діагнозу захворювання пацієнта.
Це означає, що лікарі виявляли лише тих людей, які хворіли на коронавірус у важкій формі. Тому якщо врахувати й потенційно легкий перебіг захворювання, то на кінець 2019 року в Ухані були принаймні 1000 хворих на COVID-19.
Крім того, за словами Ембалека, фахівці ВООЗ виявили 13 різних мутацій коронавірусу, які існували в грудні. Їхнє відстеження може допомогти встановити географію й час поширення коронавірусу до спалаху.
Що відомо про початок пандемії
- 31 грудня 2019 року Китай повідомив про перших хворих на пневмонію невідомого походження.
- Згідно з даними ВООЗ, які організації надав Пекін, перші клінічні прояви у хворих з'явились 8 грудня.
- Однак в урядових записках за 17 листопада 2019 року є інформація про 55-річного жителя провінції Хубей, який заразився невідомим вірусом.
- Спершу вчені вважали, що коронавірус з'явився на ринку морепродуктів в Ухані. Однак фахівці ВООЗ заявили, що неможливо дослідити те, як збудник коронавірусу потрапив на ринок.
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