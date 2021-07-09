В ГСЧС сообщили, что трагедия произошла вечером 8 июля. Мужчина купался в искусственном пруду на дачном массиве "Дружба" в Ковеле.
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На Волыни утонул врач-анестезиолог
Спасатели также сообщили о том, что их вызвали медики скорой помощи. Чрезвычайники 46-летнего мужчину достали из пруда уже мертвым.
Местное издание "Волынские новости" написало, что из собственных источников им известно, что погибший – врач-анестезиолог высшей категории отделения анестезиологии Ковельского ГТМО.
В фейсбуке больнице также сообщили о смерти врача.
Медицинское сообщество Ковельщины постигла невосполнимая утрата – трагически погиб врач-анестезиолог отделения анестезиологии с койками для интенсивной терапии родильного дома Александр Сергеевич Бакай,
– говорится в сообщении.
Коллеги вспомнили, что врач проработал в половом отделении более 20 лет. Все, кто знал или работал рядом с ним, всегда будут помнить его как доброго и искреннего человека. В больнице пишут, что он "умел помочь и поддержать, выслушать и посоветовать, найти нужные слова и принять правильное решение".
Он был высокопрофессиональным специалистом, талантливым врачом, который спас сотни жизней,
– рассказали в больнице.
В больнице добавили, что врач после окончания Львовского государственного медицинского университета молодым специалистом начал работать в роддоме Ковельского ГТМО. И работал там вплоть до трагической смерти.
Заявления спасателей о ситуации на водоемах
- 3 июля спасатели сообщили, что за полдня утонули 4 человека.
- МЧС призвало население быть осторожнее.
- Предварительно сообщали, что за первый месяц лета 2021 года в Украине утонули около 200 человек, из них 34 – дети.