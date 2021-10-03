Женщину спасали в отделении Харьковской областной клинической больницы. На лечение будущая мама поступила еще 18 сентября.

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На 33-й неделе беременности ей, ввиду заражения коронавирусом, сделали кесарево сечение.

Спасти женщину не удалось. Она ушла из жизни 1 октября.

Ребенок недоношенный, но живой, под наблюдением медиков,
– говорится в сообщении.

Первая смерть роженицы в Харькове

  • Еще одна молодая мама умерла в Харькове 29 сентября.
  • СМИ сообщили, что она лечилась в Харьковской областной клинической больнице в отделении для пациентов с COVID-19.
  • Незадолго до трагедии ей сделали кесарево сечение.
  • COVID-19 фактически "сжег" легкие молодой мамы. Последние дни жизни она была подсоединена к аппарату искусственной вентиляции. Причиной смерти стала остановка сердца.
  • Малыша отправили в специальный бокс для новорожденных.
  • Волонтер рассказала, что деньги, которые собирали на лечение роженицы, пойдут на поддержку и лечение ее ребенка.
  • Детали о самочувствии малыша пока не раскрывают.