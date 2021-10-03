Женщину спасали в отделении Харьковской областной клинической больницы. На лечение будущая мама поступила еще 18 сентября.

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На 33-й неделе беременности ей, ввиду заражения коронавирусом, сделали кесарево сечение.

Спасти женщину не удалось. Она ушла из жизни 1 октября.

Ребенок недоношенный, но живой, под наблюдением медиков,

– говорится в сообщении.

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