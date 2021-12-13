Донором согласилась стать бабушка парня. Ее почка подошла внуку. Эту новость сообщил на своей странице в фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовый.

Внимание Витамины и минералы, которые помогут укрепить иммунитет

Спасти жизнь: что известно об операции

Жизнь Ярославу спасли в детской больнице первого территориального медицинского объединения города Львова.

Парню всего 15 лет.

Он родился с больными почками, и ни одно лечение не помогало.

Трансплантацию почки бабушки успешно провели 7 декабря 2021 года.

В каком состоянии парень с бабушкой

Медики говорят, что донорский орган заработал сразу на операционном столе. По состоянию на 13 декабря внук и бабушка чувствуют себя хорошо.

Радуюсь, что все больше украинцев не едут за границу для пересадки органов. А могут получить шанс на жизнь во Львове. Спасибо врачам!,

– написал Садовый.

Справка. По словам главы города, это уже 74 трансплантация органов, которую провели в 2021 году во Львове. Две из них – детские.

Истории первых трансплантаций в Украине – смотрите уникальные кадры из операционной

Текст публикации Андрея Садового:

Впервые во Львове пересадили почку ребенку! Спасли жизнь 15-летнему Ярославу в детской больнице 1 территориальное медицинское объединение города Львова. Парень родился с больными почками. Лечение не помогало. Стать донором согласилась бабушка. Ее почка подошла внуку. Трансплантацию успешно провели 7 декабря. Только что общался с медиками. Говорят, донорский орган заработал сразу на операционном столе. Внук и бабушка чувствуют себя хорошо. Радуюсь, что все больше украинцев не едут за границу для пересадки органов. А могут получить шанс на жизнь во Львове. Это уже 74 трансплантация органов в этом году, которую провели во Львове. Две из них – детские. Спасибо врачам!