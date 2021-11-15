Спасти после остановки сердца: в общественных местах Винницы установили дефибрилляторы

В Украине 70% смертей случаются из-за сердечно-сосудистых заболеваний, 40% из статистики – внезапная остановка сердца. В таких случаях дорога каждая секунда.

Чтобы не потерять время и дать человеку шанс на жизнь, в публичных местах Винницы установили автоматические внешние дефибрилляторы. Устройства применяют в случаях, когда у человека останавливается сердце и необходимо срочно провести реанимацию до приезда скорой.

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"Это зависит от людей, прибывших первыми на месте происшествия, которые распознают вовремя и вызовут бригаду. На пути к прибытию бригады уже будут проводить спасательные действия и приедет специалист, который продолжит реанимацию или стабилизирует спасенного человека", – рассказала координатор проекта Алиса Чернокнижная.

Где установили дефибрилляторы

Шесть автоматических наружных дефибрилляторов установили в общественных местах, в том числе в трех прозрачных офисах на Центральном и Восточном автовокзалах и на железнодорожном вокзале.

"Нам звонили начальники поезда. Мы людей снимали, вызывали скорую. В целом всегда успевала скорая помощь", – отметил инженер-технолог Винницкого железнодорожного вокзала Александр Хомяк.

Столько лет, как я работаю на автовокзале, знаете, случаи бывают разные. Оказание первой домедицинской помощи — это важный фактор, который должны знать работники этого учреждения. Алла Григоренко Заместитель начальника центрального автовокзала Винницы

В городе провели специальное обучение

На 12 тренингах учились, как именно работать с реаниматорами. Сертификаты получили почти 200 человек. Это работники учреждений, в которых установили аппараты, и представители муниципальной стражи.

У человека есть определенные признаки, он вяло говорит, плохо чувствует, при этих признаках мы понимаем – надо действовать. До приезда можем спасти ей жизнь,

– рассказал заместитель начальника отдела контроля общественного порядка Роман Дорошук.

В местах установки дефибрилляторов также есть тревожный набор. Это средства, которые могут понадобиться во время экстренных случаев:

жгуты для остановки кровотечения;

перчатки и устройства для искусственного дыхания.

Теперь жизнь винничан и гостей города под дополнительной защитой.

В общественных местах Винницы установили автоматические внешние дефибрилляторы: смотрите видео