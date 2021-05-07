Что делать, если выпал зуб из-за травмы

Если зуб от травмы выпал полностью, его необходимо найти и промыть. Нужно действовать быстро, чтобы не повредить микрофлору зуба. Нельзя брать зуб за "ножки" и тереть или скрести его.

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Затем два варианта: либо вставить обратно и идти к стоматологу, или положить в контейнер и идти к стоматологу.

В первом случае поместите зуб в лунку в десне и сильно прижмите его. Можно прикусить носовой платок или марлю, чтобы удержать зуб на месте. Если не удается поставить зуб в лунку, поместите его в контейнер с холодным молоком или слюной. Вместо контейнера можно использовать рот: поместите зуб между щекой и десной.

Что будет делать стоматолог

Если обратиться к врачу в течение двух часов, высока вероятность вернуть зуб на место – такая процедура называется реимплантация. Далее вероятность успеха этой процедуры снижается.

Стоматолог сделает рентген зуба, который вы вставили, чтобы проверить, на том ли он месте. Затем установит специальную стоматологическую шину, которая скрепляет несколько зубов и держит поврежденный на месте. Обычно шину снимают через две недели, когда зуб закрепится.

Не пытайтесь повторно вставить молочный зуб. Это может привести к травме коренного зуба, который еще ждет своего часа в десне.