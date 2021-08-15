В сперматозоидах человека нашли опасные мутации

Мутации собирают в себе все клетки человека. И сперматозоиды не исключение.

В процессе развития, жизни и процессов старения все человеческие клетки накапливают мутации, что приводит к так называемому мозаицизму. Это состояние, при котором разные клетки одного и того же человека имеют разные последовательности ДНК или генетический состав.

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Мозаицизм встречается у каждого человека, но в основном он незаметен. Но если количество аномальных клеток начинает превышать количество нормальных, то это может привести к заболеваниям.

Когда мозаицизм встречается в сперматозоидах или яйцеклетках человека, мутации могут затронуть не только мужчину или женщину, но и следующие поколения.

Исследователи из Института геномной медицины и Медицинской школы Сан-Диего Калифорнийского университета обнаружили, что мутации сперматозоидов способствуют возникновению таких расстройств, как аутизм и эпилепсия.

Как часто встречаются подобные мутации

Мы обнаружили, что каждый эякулят от мужчины показывает в среднем 30 мутаций. Почти все они были обнаружены в серийных образцах в период от 6 до 12 месяцев, тогда как большинство мутаций полностью отсутствовали в образцах слюны или крови,

– сказал соавтор исследования Сяосю Ян.

Это указывает на то, что подобные мутации ограничиваются сперматозоидами.

Согласно исследованию, мутации в своей сперме может иметь каждый пятнадцатый мужчина.

Мы думаем, что эти мутации создают существенное бремя для здоровья человека, потенциально вызывая 15% случаев расстройства аутистического спектра, врожденных пороков сердца и тяжелых детских заболеваний,

– говорится в сообщении.

Свои дальнейшие исследования авторы сосредоточат на выявлении причин подобных мутаций.