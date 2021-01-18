Ученые обнаружили в ДНК сперматозоидов отцов специфические биомаркеры, которые потенциально могут говорить о риске развития расстройств аутистического спектра (аутизма) у детей.

В новом исследовании авторы хотели узнать, существует ли связь между эпигенетическими изменениями у родителей и риском развития аутизма у детей, пишет Springer.

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Что такое эпигенетика

Эпигенетика изучает изменения в ДНК, которые не затрагивают сам генетический код, но влияют на то, как организм его считывает. Эпигенетические факторы могут быть связаны с хорошо изученной причиной аутизма – возрастом родителей. Известно, что с возрастом отца возрастает риск аутизма у ребенка.

Как происходило исследование

В этом исследовании приняли участие 13 родителей, у детей которых диагностировали расстройства аутистического спектра, и 13 родителей детей без этих расстройств. Ученые проанализировали геном сперматозоидов участников исследования и обнаружили 805 специфических участков ДНК, которые различались в двух группах.

Эпигенетика и аутизм

Во время следующего этапа исследования ученые постарались предсказать по эпигенетическим изменениям в ДНК 18 мужчин, у кого из них есть дети с аутизмом. Для этого они воспользовались своими данными о биомаркерах. Точность этого метода составила 90%: только для двоих мужчин ответы были неправильными.

Это небольшое исследование провели для подтверждения гипотезы о роли эпигенетических факторов в риске развития аутизма. Его данные требуют подтверждения в больших научных работах. Сейчас та же группа ученых проверяет это на группе в 100 человек.