Спермограмма: когда сдавать, как подготовиться и что покажут результаты

С помощью спермограммы проверяют количество и качество спермы. Сперма состоит из сперматозоидов и семенной жидкости.

Врач назначает анализ, чтобы найти причину бесплодия или проверить, сработала ли вазэктомия – вид контрацепции, при которой у мужчины перекрывают трубки, по которым движутся сперматозоиды.

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Как подготовиться к тестированию

Для диагностики бесплодия: вас могут попросить воздержаться от алкоголя и эякуляции в течение 2 – 5 дней до анализа. После вазэктомии: вам могут посоветовать эякулировать каждые 3 – 4 дня, чтобы очистить половые пути от спермы.

Как проводят тестирование

Для анализа требуется образец спермы. Доктор проведет вас в специальную комнату для мастурбации, где вы соберете свою сперму в контейнер. Если это противоречит вашим религиозным и другим убеждениям, скажите об этом врачу. Возможно, он предложит собрать сперму во время секса с помощью специального презерватива.

Что означают результаты

В ходе анализа проверяют:

объем спермы – во время эякуляции исходит от 1,5 до 5 миллилитров спермы (примерно одна чайная ложка). В маленьком объеме спермы меньше сперматозоидов. Избыток семенной жидкости снижает концентрацию сперматозоидов;

количество сперматозоидов в сперме – их должно быть не менее 15 миллионов на 1 миллилитр спермы. Чем меньше сперматозоидов, тем ниже вероятность, что наступит беременность,

подвижность сперматозоидов – минимум 50% сперматозоидов должны оставаться подвижными через час после эякуляции. Их подвижность оценивают по шкале от 0 до 4, где 3 – 4 – это хороший показатель;

форму сперматозоидов – более 50% сперматозоидов должны быть нормального размера, формы и длины;

белые клетки крови в сперме (эритроциты) – их должно быть меньше 1 миллиона на миллилитр спермы. Если больше, то это может указывать на инфекцию.

Чтобы результаты анализа были точными, спермограмму нужно проводить минимум дважды с интервалом в 2 – 3 недели.