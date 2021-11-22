Список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 в Украине будет расширен с 9 декабря

Министерство здравоохранения планирует снова расширить перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. На этот раз речь идет о социальных работниках и не только.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга 22 ноября. Министр уточнил, работников каких сфер коснутся новые правила.

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Как сообщил глава ведомства, теперь обязательной вакцинации подлежат, помимо прочих, еще и:

работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работники заведений и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства

Министр призвал представителей этих профессий как можно быстрее вакцинироваться.

Не откладывайте все на последний день или неделю. Сделайте прививку сегодня. Это защитит вас и ваших родных,

– подчеркнул Ляшко.

Обязательная вакцинация: предпосылки

В Украине с 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Согласно приказу, ей подлежат сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Ранее он говорил, что в список профессий для обязательной вакцинации планируют включить медиков.

Внимание! Работать без прививки представителям профессий из этого списка разрешено только при наличии абсолютных противопоказаний к вакцинации.

Непривитые должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты.