Список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 в Украине будет расширен с 9 декабря
Источник:24 канал
Министерство здравоохранения планирует снова расширить перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. На этот раз речь идет о социальных работниках и не только.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга 22 ноября. Министр уточнил, работников каких сфер коснутся новые правила.
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Как сообщил глава ведомства, теперь обязательной вакцинации подлежат, помимо прочих, еще и:
- работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- работники заведений и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
- работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства
Министр призвал представителей этих профессий как можно быстрее вакцинироваться.
Не откладывайте все на последний день или неделю. Сделайте прививку сегодня. Это защитит вас и ваших родных,
– подчеркнул Ляшко.
Обязательная вакцинация: предпосылки
В Украине с 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Согласно приказу, ей подлежат сотрудники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.
Ранее он говорил, что в список профессий для обязательной вакцинации планируют включить медиков.
Внимание! Работать без прививки представителям профессий из этого списка разрешено только при наличии абсолютных противопоказаний к вакцинации.
Непривитые должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты.