Спорный эксперимент: гаджеты на ночь не всегда ухудшают сон
Источник:Journal of Sleep Research
Американским ученым удалось доказать, что краткосрочный просмотр телевизора или использование других гаджетов перед сном может положительно влиять на человека.
Хотя их результаты выглядят таковыми, которые противоречат здравому смыслу, они уверены – главное, чтобы электронные устройства способствовали расслаблению, а мозг не работал "в режиме многозадачности".
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Как гаджеты влияют на сон
Поэтому ученые решили провести эксперименты, чтобы оценить активность мозга и качество сна после различных воздействий от гаджетов.
Первый эксперимент – дома
В нем приняли участие 58 взрослых людей, которые вели привычную жизнедеятельность. Для оценки качества сна – общей продолжительности и фаз быстрого и медленного сна – использовали портативную электроэнцефалограмму (ЭЭГ).
За час до сна участники могли смотреть телевизор, просматривать телефон и тому подобное. Они фиксировали лишь место использования гаджета (в гостиной или уже лежа в постели), а также свою многозадачность (был включен телевизор параллельно с телефоном, планшетом и т. п).
Результаты оказались очень неожиданными. Ученые не заметили негативного влияния цифровых устройств на качество сна, а также зафиксировали, что некоторые участники раньше ложились спать.
Гаджеты перед сном: за или противХотя большинство людей используют гаджеты перед сном, врачи все же рекомендуют воздержаться от экранного времени хотя бы на час перед отдыхом. Во-первых, регулярное "залипание" в экране может приводить к бессоннице, а во-вторых, отнимает драгоценные часы сна.
Главным условием, способствующим этим результатам, оказался короткий период взаимодействия с устройством, а также отсутствие многозадачности. Когда участники долго смотрели телевизор или использовали другие экраны, преимущества быстро исчезали, подчеркнули авторы.
Второй эксперимент – в лаборатории
В нем ученые смоделировали строгие условия сна в лаборатории для 32 молодых людей. После ночи адаптации с устройством ЭЭГ, участникам предложили 3 сценария.
- В первую ночь провели гаджет-детокс;
- во вторую – в течение 30 минут им давали послушать подкаст для расслабления;
- а в третью ночь разрешили в течение получаса использовать социальные сети в смартфоне.
Наибольшие преимущества отметили во второй группе, где участники слушали упражнения на расслабление. Между тем использование социальных сетей не привело к значимому изменению качества сна добровольцев.
Вместо выводов
Впрочем, ученые рекомендуют: всегда ложиться спать вовремя, использовать гаджеты только на короткий период и не делать несколько дел одновременно (смотреть телевизор, отвечать на уведомления и т. п).
В любом случае только дальнейшие более масштабные исследования позволят оценить, как влияние гаджетов скажется на людях разного возраста и состоянии здоровья в долгосрочной перспективе.
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Например, в другой работе сообщается, что час дополнительного сна помогает резко сократить потребление калорий на следующий день. На постоянной основе такая привычка помогает похудеть безо всяких усилий до 12 килограммов за 3 года.