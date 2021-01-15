За последнее время стало понятно, что все люди переносят коронавирусную болезнь по-разному – у кого-то тяжелое течение, а у кого-то бессимптомное течение. Но людей, привыкших вести активный образ жизни и заниматься спортом, часто волнует вопрос, можно ли нагружать себя физическими упражнениями.

Прежде всего стоит проконсультироваться со своим врачом – лишь проанализировав ваше состояние и все симптомы, он сможет вам дать четкие рекомендации, пишет MedicineNet.

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В то же время, по словам ученых, во время простуды или гриппа лучше таки не нагружать себя слишком тяжелыми физическими упражнениями.

Если вы чувствуете себя хорошо, замените интенсивные нагрузки более легкими. В частности, вместо бега выйдите на прогулку и просто пройдитесь на свежем воздухе,

– говорится в исследовании.

Вот, что советуют специалисты:

Если у вас поднялась температура, независимо от того, вызвана ли она COVID-19, гриппом или другим вирусом, стоит полностью отказаться от занятий спортом.

Если у вас диагностировали COVID-19, стоит воздержаться от физических упражнений не только на первые 10 дней, когда нужно изолироваться, но и еще на одну неделю.

Возвращение к привычной спортивной рутине после восстановления должно быть постепенным, особенно, если во время болезни у вас был кашель, усталость и проблемы с дыханием.

В случае, если эти симптомы не идут на спад после начала тренировок, или если у вас появляются новые симптомы, например, боль в груди, одышка или сильная усталость, обязательно обратитесь к своему врачу.