Спорт и коронавирус: стоит ли заниматься во время болезни
За последнее время стало понятно, что все люди переносят коронавирусную болезнь по-разному – у кого-то тяжелое течение, а у кого-то бессимптомное течение. Но людей, привыкших вести активный образ жизни и заниматься спортом, часто волнует вопрос, можно ли нагружать себя физическими упражнениями.
Прежде всего стоит проконсультироваться со своим врачом – лишь проанализировав ваше состояние и все симптомы, он сможет вам дать четкие рекомендации, пишет MedicineNet.
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В то же время, по словам ученых, во время простуды или гриппа лучше таки не нагружать себя слишком тяжелыми физическими упражнениями.
Если вы чувствуете себя хорошо, замените интенсивные нагрузки более легкими. В частности, вместо бега выйдите на прогулку и просто пройдитесь на свежем воздухе,
– говорится в исследовании.
Вот, что советуют специалисты:
- Если у вас поднялась температура, независимо от того, вызвана ли она COVID-19, гриппом или другим вирусом, стоит полностью отказаться от занятий спортом.
- Если у вас диагностировали COVID-19, стоит воздержаться от физических упражнений не только на первые 10 дней, когда нужно изолироваться, но и еще на одну неделю.
- Возвращение к привычной спортивной рутине после восстановления должно быть постепенным, особенно, если во время болезни у вас был кашель, усталость и проблемы с дыханием.
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