Открытие имеет важное значение как для обычных людей, которые желают получить красивый рельеф торса, так и для пациентов с врожденной или приобретенной на фоне болезни дистрофией мышц (это обычно наблюдается при старении или раке).

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Почему это важно

Микробиота кишечника – это триллионы бактерий и микроорганизмов. Биоразнообразие и преобладание полезных бактерий оказывают значительное влияние на большинство систем и органов тела. Теперь ученые определили, что состояние мышц также от этого зависит.

Что показали исследования

Эксперименты на моделях мышей показали, что для роста мышц на фоне регулярной физической активности необходим здоровый кишечник.

В течение 9 недель грызуны могли свободно упражняться в беговых колесах, однако одной группе мышей ученые вместе с питанием давали антибиотик, который нарушает состав микрофлоры кишечника. В конце эксперимента этот фактор оказал определяющее влияние на состояние мышц.

Несмотря на одинаковую физическую активность, мышцы мышей с поврежденной микрофлорой кишечника не укреплялись и не росли так же активно, как у грызунов в первой группе.

Внимание. Авторы пришли к выводу, что это означает, что здоровая микробиота необходима для полноценного роста скелетных мышц после тренировки. Причина в том, что микрофлора вырабатывает необходимые вещества для развития мышц.

Дальнейшие исследования

Пока авторы не знают точно, что это за соединение. Однако их идентификация имеет критическое значение для лечения пациентов с дистрофией мышц. Поэтому в дальнейшем их можно будет использовать для стимуляции роста мышц как на фоне врожденных и приобретенных болезней, так и при старении.

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Между тем данные японского эксперимента показали, что для восстановления мышц необходимо есть меньше сахара. Отказалось, что высокий уровень глюкозы негативно сказывался на скорости их роста.