Спорт обращает вспять старение мозга: ученые показали, каким образом

Ученые раскрыли механизм, который останавливает когнитивный спад во время старения. На определенном этапе он стимулирует производство новых нейронов, необходимых для памяти и обучения.

Изменение образа жизни в пользу активных физических нагрузок считается одним из главных методов профилактики нейродегенеративных заболеваний, в частности, болезнь Альцгеймера. Ученые из университета Квинсленда захотели определить механизм влияния спорта на мозг.

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Исследование проводилось на лабораторных мышах

В ходе экспериментов ученые установили, что 35 дней произвольных упражнений для мышей было достаточно для улучшения функции памяти и обучения. Между тем, короткие или длительные нагрузки не показали заметного эффекта.

Вероятно, длительные нагрузки не полезны для мозга, поскольку для запуска нейрогенеза требуется и отдых. Не менее интересные выводы были получены после изучения механизма этого процесса.

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Оказалось, что на фоне физических нагрузок уровень гормона роста соматотропина (GH) достигает своего пика.

Когда ученые стимулировали повышение GH у малоподвижных мышей, они смогли продемонстрировать аналогичные положительные результаты для когнитивных навыков.

GH стимулировал производство новых нейронов в гиппокампе – ​​области мозга, которая играет критическую роль для обучения и памяти. Авторы работы заявили, что это является дополнительным доказательством, что потеря когнитивных функций у пожилых людей напрямую связана с понижением производства новых нейронов.

Это исследование еще раз подтверждает пользу физических упражнений для замедления старения мозга и указывает на новые возможности разработки терапии против деменции на основе этого механизма.