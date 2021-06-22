Японские исследователи обнаружили, что физически активные дети имеют более высокие когнитивные способности. Исследование длилось более 12 лет. Поэтому, авторы исследования в очередной раз отметили, что родителям стоит позаботиться о том, чтобы их дети были привлечены к занятиям спортом.

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Как проводили исследование

Чтобы изучить влияние занятий спортом на когнитивные функции в долгосрочной перспективе, ученые проанализировали данные 214 добровольцев в возрасте от 26 до 69 лет.

Об уровне физической активности в детстве участники сообщали с помощью подробной анкеты. Кроме этого, ученые учитывали уровень образования участников и их родителей, количество братьев и сестер, а также активность человека в зрелом возрасте.

Функциональные и структурные изменения в головном мозге оценивались по снимкам МРТ. Мозг разделили на 360 областей и для каждой из них были получены функциональные и структурные параметры.

Когнитивные способности проверяли по специальному тесту.

Спорт в детстве обеспечит здоровье в старости

Положительная взаимосвязь между физическими упражнениями и когнитивными способностями проявилась в усилении межполушарных связей и большей толщине коры головного мозга.

Количество ошибок в когнитивном тесте было ниже среди тех, кто более активно занимался спортом в детстве.

Интересно! Значительного влияния спорта после 12 лет на когнитивные способности ученые не зафиксировали. Вероятно, это говорит о том, что для развития мозга ключевым периодом является детство.

Перспектива открытия

Полученные результаты снова подчеркивают важность физической активности в начале жизни.

Теперь ученые имеют убедительные доказательства, что занятия спортом улучшают не только мускулатуру и координацию детей, но и непосредственно влияют на память и познание в долгосрочной перспективе.