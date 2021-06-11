Алкоголь пагубно влияет на здоровье
Не секрет, что чрезмерное употребление алкоголя может привести не только к раку, оно также связано с рядом проблем, в частности преждевременной смертью, болезнями сердца, проблемами с пищеварением и повышенным риском деменции.
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Ученые отметили, что такая комбинация предостережений населения о связи рака и алкоголя может быть полезной пропагандой здорового образа жизни и отказа от алкоголя, в частности.
Информация об алкоголе и раке, а также конкретный подсчет количества выпитых напитков – может влиять на сознание людей – они уменьшают количество потребления алкоголя,
– заметили авторы исследования.
Детали исследования
В исследовании участники получили три анкеты для заполнения: 7995 людей заполнили первый, 4588 людей заполнили второй через три недели, а 2687 людей закончили опрос через три недели после этого.
Участников разделили на разные группы, которым показывали различные рекламные объявления и сообщения о выпивке.
Результаты эксперимента
По сравнению с контрольной группой, эффективной оказалась лишь одна комбинация – телевизионная реклама, которая связывает выпивку и рак.
Речь идет о том, чтобы люди следили за количеством выпитых алкогольных напитков, а не бесконтрольно их потребляли – именно эта информационная кампания оказалась одной из самых эффективных.
Это также была единственная комбинация, при которой люди действительно значительно снизили потребление алкоголя через 6 недель.
В то время как агентства здравоохранения также изучали способы сделать выпивку менее доступной и более дорогой, в конечном итоге изменение поведения в отношении алкоголя в долгосрочной перспективе будет определяться личным выбором.