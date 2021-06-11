Способ, который меняет алкогольные привычки людей

Исследователи говорят, что для того, чтобы побудить людей отказаться от употребления алкоголя, достаточно акцентировать на последствиях алкогольной зависимости.

Алкоголь пагубно влияет на здоровье

Не секрет, что чрезмерное употребление алкоголя может привести не только к раку, оно также связано с рядом проблем, в частности преждевременной смертью, болезнями сердца, проблемами с пищеварением и повышенным риском деменции.

Интересно Какие болезни передаются через грязные руки

Ученые отметили, что такая комбинация предостережений населения о связи рака и алкоголя может быть полезной пропагандой здорового образа жизни и отказа от алкоголя, в частности.

: по данным Всемирной организации здравоохранения, употребление алкоголя может быть причиной до 7% преждевременных смертей во всем мире.

Информация об алкоголе и раке, а также конкретный подсчет количества выпитых напитков – может влиять на сознание людей – они уменьшают количество потребления алкоголя,

– заметили авторы исследования.

Детали исследования

В исследовании участники получили три анкеты для заполнения: 7995 людей заполнили первый, 4588 людей заполнили второй через три недели, а 2687 людей закончили опрос через три недели после этого.

Участников разделили на разные группы, которым показывали различные рекламные объявления и сообщения о выпивке.

Результаты эксперимента

По сравнению с контрольной группой, эффективной оказалась лишь одна комбинация – телевизионная реклама, которая связывает выпивку и рак.

Речь идет о том, чтобы люди следили за количеством выпитых алкогольных напитков, а не бесконтрольно их потребляли – именно эта информационная кампания оказалась одной из самых эффективных.

Это также была единственная комбинация, при которой люди действительно значительно снизили потребление алкоголя через 6 недель.

В то время как агентства здравоохранения также изучали способы сделать выпивку менее доступной и более дорогой, в конечном итоге изменение поведения в отношении алкоголя в долгосрочной перспективе будет определяться личным выбором.