Группа японских исследователей обнаружила вещество, способное разрушать состаренные клетки, не разрушая при этом активные. Препарат будет влиять только на те клетки, которые связывают со старением, а также с развитием заболеваний – артериосклероза и диабета.

Команда ученых из университетов Токио, Ниигата и Кюсю опубликовала результаты своих исследований в журнале Science. Вероятно, их открытие поможет лечить болезни, связанные со старением организма.

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Как объясняют процесс воздействия на клетки

Когда клетки подвергаются стрессу, они превращаются в стареющие клетки. С возрастом они накапливаются в организме, провоцируя различные заболевания.

Ученые искали ген, необходимый для выживания стареющей клетки, и определили глутаминазу 1 – GLS1 – как ген, связанный с метаболизмом глутамина.

Что предложили ученые

Исследователи обнаружили, что внутренняя часть этой клетки подкислена из-за аномалии клеточных органелл, из-за чего GLS1 нужно активно бороться с этим, чтобы выжить.

Если же ввести в организм глутаминазы 1 с ингибитором (вещество, которое замедляет или останавливает ход химических реакций), то стареющие клетки в организме отмирают.

Таким образом специалисты подтвердили улучшение функций почек, легких и печени. Улучшения также наблюдались у мышей с атеросклерозом или диабетом.

Перспектива открытия

Ожидается, что ингибитор окажет аналогичные эффекты на организм человека, поскольку было обнаружено, что GLS1 в организме человека также становится более активным с возрастом.

Кроме того, ингибитор GLS1 уже использовался в клинических испытаниях в качестве кандидата для лечения рака.

В ближайшие 5-10 лет команда планирует продолжить свои исследования и перевести их на практику – они уверены, что так можно будет лечить деменцию и другие болезни, связанные со старением человека.