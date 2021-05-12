У 2017 році провели велике дослідження, у якому були використані дані 124 000 чоловіків, що проживають в Європі та США. Вчені виявили в середньому 59-відсоткове скорочення кількості сперматозоїдів у західних чоловіків за період з 1973 по 2011 роки. Темпи скорочення – близько 2% на рік.
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Але науковці з Гарвардської лабораторії GenderSci провели аналіз спермограм, які використовувались в дослідженні. І прийшли до висновку, що для паніки немає підстав.
На думку вчених, цей показник може значно варіюватися в межах норми. А багато сперматозоїдів не обов'язково означає добре здоров'я і високу фертильність.
Що кажуть науковці
- Зменшення кількості сперматозоїдів не означає зниження фертильності. Твердження про те, що фертильність чоловіків залежить від числа сперматозоїдів, не підтверджене доказами.
- Окрім цього, твердження про те, що зниження чисельності сперматозоїдів викликано впливом на ендокринну систему хімічних речовин теж не підтверджене географічними та історичними патернами розподілу населення.
- Дослідники кажуть, що терміни, які використали у дослідженні 2017 року ("зокрема західні" і "інші") необґрунтовані з наукової точки зору.
- Статичні узагальнення затуманюють відмінності між жителями міст і сіл, а також той факт, що даних спермограм серед чоловіків, що живуть в країнах, названих "іншими", дуже мало.
Дослідники повинні обережно зважувати варіанти гіпотез і вибирати мову і стиль, в якому вони представляють свої ідеї,
– йдеться в повідомленні.
Дослідження мого бути маніпулятивним
Вчені з Гарварду переконані, що метааналіз 2017 року використали у своїх цілях прихильники правих поглядів і концепції переваги білої раси. На їхню думку, дослідження зроблено для того, щоб звинуватити іммігрантів і феміністок в тому, що вони нібито ставлять під удар західну цивілізацію.