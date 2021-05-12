У 2017 році провели велике дослідження, у якому були використані дані 124 000 чоловіків, що проживають в Європі та США. Вчені виявили в середньому 59-відсоткове скорочення кількості сперматозоїдів у західних чоловіків за період з 1973 по 2011 роки. Темпи скорочення – близько 2% на рік.

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Але науковці з Гарвардської лабораторії GenderSci провели аналіз спермограм, які використовувались в дослідженні. І прийшли до висновку, що для паніки немає підстав.

На думку вчених, цей показник може значно варіюватися в межах норми. А багато сперматозоїдів не обов'язково означає добре здоров'я і високу фертильність.

Що кажуть науковці

Зменшення кількості сперматозоїдів не означає зниження фертильності. Твердження про те, що фертильність чоловіків залежить від числа сперматозоїдів, не підтверджене доказами.

Окрім цього, твердження про те, що зниження чисельності сперматозоїдів викликано впливом на ендокринну систему хімічних речовин теж не підтверджене географічними та історичними патернами розподілу населення.

Дослідники кажуть, що терміни, які використали у дослідженні 2017 року ("зокрема західні" і "інші") необґрунтовані з наукової точки зору.

Статичні узагальнення затуманюють відмінності між жителями міст і сіл, а також той факт, що даних спермограм серед чоловіків, що живуть в країнах, названих "іншими", дуже мало.

Дослідники повинні обережно зважувати варіанти гіпотез і вибирати мову і стиль, в якому вони представляють свої ідеї,

– йдеться в повідомленні.

Дослідження мого бути маніпулятивним

Вчені з Гарварду переконані, що метааналіз 2017 року використали у своїх цілях прихильники правих поглядів і концепції переваги білої раси. На їхню думку, дослідження зроблено для того, щоб звинуватити іммігрантів і феміністок в тому, що вони нібито ставлять під удар західну цивілізацію.